Khoảnh khắc cõng cụ ông vượt dòng nước xiết giữa mưa lũ

Ngày 11/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tân TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng đưa cụ ông Dương Văn Thuận (70 tuổi) từ khu vực bìa rừng nóc Ông Nam (thôn Trà Giác) về nhà an toàn.

Lực lượng chức năng căng dây, cõng cụ ông vượt dòng nước lũ để trở về nhà. Nguồn: BCHQS xã Trà Tân

Ông Thuận sống trong căn chòi trên rẫy, cách nhà hơn 10 km. Do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, nguy cơ sạt lở đất, lực lượng chức năng phải vượt đường rừng tiếp cận, vận động ông di dời đến nơi an toàn.

Trên đường trở về, đoàn gặp đoạn suối có nước lũ chảy xiết. Các cán bộ, chiến sĩ căng dây làm điểm bám, phối hợp cõng ông Thuận vượt dòng nước. Địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều đoạn đường ngập sâu khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Sau hành trình vất vả, cụ ông được đưa về nhà an toàn.

Lực lượng chức năng cõng cụ ông vượt nước lũ, vượt đường rừng đưa cụ ông về nhà an toàn.

Cũng trong đợt mưa lũ này, lực lượng chức năng xã Trà Tân hỗ trợ một sản phụ sinh non trên đường chuyển viện.

Sản phụ là chị Trần Thị Mười (trú thôn Ngọc Giác) xuất hiện các cơn đau bụng, có dấu hiệu sinh non nên được người nhà đưa đến điểm Trạm Y tế Trà Tân 1 thăm khám. Nhận thấy trường hợp phức tạp, lực lượng y tế huy động phương tiện, nhân lực tại chỗ để chuyển sản phụ lên tuyến trên.

Tuy nhiên, do mưa lớn gây sạt lở, chia cắt giao thông, chị Mười đã sinh một bé gái nặng 1,7 kg ngay trên đường đi.

Sau đó, xe cứu thương tiếp cận khu vực sạt lở, sơ cấp cứu và đưa hai mẹ con đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam để theo dõi, điều trị.

Lực lượng chức năng xã Trà Tân hỗ trợ sản phụ đến bệnh viện giữa mưa lớn. Ảnh: Trà Tân

Mưa lớn sạt lở, đất đá tràn vào nhà dân ở Trà Tân.

Ngoài ra, tại thôn Trà Giác, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ đưa một bệnh nhân đang điều trị chạy thận đi cấp cứu trong điều kiện giao thông bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

Chủ tịch UBND xã Trà Tân Lê Minh Chiến, cho biết ngày 11/11, địa phương tiếp tục có mưa lớn, nước lũ trên các sông, suối dâng cao. Mưa lũ gây ra 5 điểm sạt lở trên các tuyến đường huyện, đường xã và 3 điểm trên quốc lộ 40B, khiến giao thông ách tắc. Các lực lượng đang triển khai khắc phục. Trước nguy cơ sạt lở đất địa phương đã di dời 122 người đến nơi an toàn.