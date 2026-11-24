Công an dầm mình dưới sông cứu thanh niên đuối nước trên sông Hương lúc đêm khuya

Theo thông tin ban đầu, lúc 22h23 khuya 23/11, người dân đi qua cầu Dã Viên (phường Thuận Hóa, TP Huế) phát hiện nam thanh niên bị đuối nước ở giữa sông Hương, đoạn khu vực cầu Dã Viên nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo từ Trung tâm 114, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế) huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô, 1 xe bán tải và nhiều phương tiện đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Thiếu tá Đinh Quang Đạo, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông cùng các cán bộ, chiến sĩ đơn vị sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương tham gia tìm kiếm, ứng cứu nạn nhân. Đến 22h27 cùng ngày, lực lượng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông phát hiện nam thanh niên tại móng trụ cầu Dã Viên. Lúc này nạn nhân đang trong tình trạng kiệt sức, có dấu hiệu bất tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Huế tìm thấy nạn nhân và đưa lên bờ cấp cứu

Thiếu tá Đinh Quang Đạo và các cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông nhanh chóng tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ. Nhận thấy nạn nhân bị ngạt nước, có nguy cơ tắc đường thở, các cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông khẩn trương tiến hành sơ cấp cứu nạn nhân, sau đó chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Thông tin ban đầu, nạn nhân tên N.Q.M.H (SN 2002, trú tại phường Hương An, TP Huế). Nhờ các cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông ứng cứu, sơ cứu kịp thời đã giúp anh H thoát chết trong gang tấc. Đến sáng 24/11, anh H đang dần hồi phục sức khỏe.