Khoảnh khắc chiến sĩ công an ở Huế lao xuống sông cứu thanh niên nhảy cầu

Khoảnh khắc chiến sĩ công an ở Huế lao xuống sông cứu thanh niên nhảy cầu. Nguồn: CA.

Khoảng 23h45 ngày 16/10, trong lúc tuần tra trên đường Hoàng Trung (phường Hương Trà) Tổ tuần tra 785 nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ khu vực cầu Tứ Phú.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác đến kiểm tra, phát hiện một nam thanh niên đang chới với giữa dòng nước sau khi nhảy cầu.

Trước tình huống nguy cấp, đại uý Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an TP Huế) lập tức lao xuống sông, bơi tiếp cận nạn nhân. Cùng lúc, các thành viên còn lại nhanh chóng triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn, phối hợp đưa nam thanh niên vào bờ an toàn.

Nạn nhân được ứng cứu kịp thời. Ảnh: CA.

Nạn nhân được xác định là anh H.P. (SN 2005, trú tại phường Hương Trà). Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P. nhảy cầu xuống sông. Sau khi được cứu, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị, theo dõi sức khỏe.