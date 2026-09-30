Khoảnh khắc chiến hạm Mỹ bị bắn nổ trong diễn tập

Hải quân Mỹ và Anh đã đánh chìm chiến hạm loại biên USS Klakring trong cuộc diễn tập bắn đạn thật Atlantic Thunder 2026 tại vùng biển ngoài khơi Scotland hôm 25/9.

Cuộc diễn tập diễn ra tại khu vực Hebrides Range, cách quần đảo Outer Hebrides khoảng 275 km về phía tây.

Đây là khu vực huấn luyện và thử nghiệm vũ khí trên biển do Bộ Quốc phòng Anh quản lý.

USS Klakring, một khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry đã loại biên, được sử dụng làm mục tiêu trong bài diễn tập SINKEX, thuật ngữ Hải quân Mỹ dùng để chỉ hoạt động đánh chìm tàu mục tiêu bằng vũ khí thật.

Khinh hạm USS Klakring hứng chịu nhiều đòn đánh từ lực lượng Mỹ và Anh. Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Paul Ignatius sử dụng tên lửa SM-6 trong vai trò chống hạm, trong khi tàu ngầm tấn công USS Massachusetts phóng ngư lôi Mk 48 Advanced Capability.

Phía Anh cũng tham gia với tên lửa chống hạm Naval Strike Missile và tên lửa Sea Venom.

Việc sử dụng nhiều loại vũ khí trong cùng một bài bắn nhằm kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng và đánh giá hiệu quả của những đòn tấn công ở các cự ly khác nhau.

Các cảm biến được bố trí trên thân tàu mục tiêu cũng ghi nhận tác động của từng đòn đánh, cung cấp dữ liệu phục vụ đánh giá vũ khí và phương thức tác chiến.

Hải quân Mỹ cho biết, USS Klakring đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa vào làm mục tiêu.

Con tàu trải qua quy trình làm sạch, tháo dỡ thiết bị và loại bỏ các vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm.

Các biện pháp này nhằm hạn chế tác động môi trường sau khi chiến hạm chìm xuống đáy biển. Xác tàu được dự kiến nằm ở độ sâu khoảng 1.800 m.

USS Klakring mang số hiệu FFG-42, thuộc lớp Oliver Hazard Perry và được đưa vào biên chế Hải quân Mỹ năm 1983. Con tàu bị loại biên năm 2013.

Hồ sơ của Hải quân Mỹ xác nhận đây là một trong những khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry cuối cùng phục vụ trong lực lượng này.

Khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry có lượng giãn nước khoảng 4.100 tấn, dài 138 m. USS Klakring từng được trang bị hải pháo 76 mm, tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx, tên lửa chống hạm Harpoon, tên lửa phòng không SM-1 và các ống phóng ngư lôi.

Trong quá trình phục vụ, con tàu từng tham gia nhiều cuộc tập trận và hoạt động triển khai ở Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và các khu vực khác.

Việc biến một chiến hạm loại biên thành mục tiêu cho phép Mỹ và đồng minh tiến hành các bài bắn thật với quy mô lớn mà không phải mô phỏng hoàn toàn trên máy tính.

Đồng thời, dữ liệu thu được từ vụ đánh chìm giúp đánh giá khả năng phát hiện mục tiêu, phối hợp chỉ thị mục tiêu và sức công phá của nhiều loại vũ khí chống hạm trong điều kiện thực tế.