Khoảnh khắc Celine Dion phấn khích gây dậy sóng

Theo Page Six, tối 5/11 (giờ địa phương), Celine Dion được bắt gặp tham dự buổi biểu diễn của ban nhạc rock huyền thoại Metallica tại nhà hát Sphere ở Las Vegas, Mỹ. Đồng hành cùng nữ danh ca là hai con trai Eddy và Nelson Angélil, những người con của cô với người chồng quá cố René Angélil.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Celine Dion xuất hiện tại khu vực khán đài VIP phía trên sân khấu. Cô diện áo blazer tối màu, mái tóc được búi gọn gàng, mang đến vẻ ngoài thanh lịch.

Celine Dion xuất hiện tại khu vực khán đài VIP phía trên sân khấu.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý chính là những biểu cảm đầy phấn khích của giọng ca My Heart Will Go On khi thưởng thức âm nhạc. Nữ danh ca liên tục nhún nhảy theo giai điệu, giơ nắm tay cổ vũ và thực hiện động tác chơi guitar tưởng tượng như một nghệ sĩ rock thực thụ.

Ở một khoảnh khắc khác, Celine Dion còn đưa hai tay lên cao, tạo ký hiệu "OK" trong lúc hòa mình vào không khí sôi động của đêm diễn.

Hình ảnh nữ ca sĩ nổi tiếng với những bản ballad sâu lắng tận hưởng âm nhạc theo cách đầy hào hứng mang đến một góc nhìn thú vị về đời sống thường ngày của cô.

Nữ danh ca liên tục nhún nhảy theo giai điệu, giơ nắm tay cổ vũ và thực hiện động tác chơi guitar tưởng tượng như một nghệ sĩ rock thực thụ.

Được biết, Metallica đang thực hiện chuỗi đêm diễn Life Burns Faster tại Las Vegas, bắt đầu từ ngày 1/10 và dự kiến khép lại vào ngày 7/11.

Celine Dion vốn có mối gắn bó đặc biệt với Las Vegas. Trong giai đoạn 2003-2019, cô từng thực hiện hai chuỗi chương trình biểu diễn dài hạn tại nhà hát Colosseum thuộc Caesars Palace, góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, sự xuất hiện mới nhất của Celine Dion diễn ra sau khi cô trở lại với những đêm nhạc quy mô lớn tại Paris, Pháp, vào tháng 9/2026. Theo Page Six, nữ danh ca đã khởi động chuỗi 26 buổi biểu diễn tại Paris từ ngày 12/9, với đợt đầu tiên kéo dài đến ngày 17/10. Đợt biểu diễn tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027.

Trong đêm diễn đánh dấu sự trở lại, Celine Dion xúc động chia sẻ với khán giả: "Tôi đã hứa sẽ không khóc. Tối nay, tôi muốn hát cho các bạn, cho chính mình và cho cuộc sống".

Cô nói thêm: "Cuối cùng thì chúng ta cũng được ở bên nhau. Thật tuyệt vời. Tôi đã hứa sẽ trở lại, sẽ một lần nữa đứng trên sân khấu".

Trước đó, Celine Dion từng phải tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật vì mắc hội chứng người cứng - một bệnh lý thần kinh hiếm gặp có tính tiến triển. Nữ ca sĩ công khai tình trạng sức khỏe vào tháng 12/2022 và nhiều lần bày tỏ quyết tâm trở lại biểu diễn.

Trước đó, Celine Dion từng phải tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật vì mắc hội chứng người cứng.

Trong một bài đăng hồi tháng 3/2024, cô từng chia sẻ rằng việc đối mặt với căn bệnh này là một trong những thử thách khó khăn nhất cuộc đời, nhưng bản thân vẫn quyết tâm trở lại sân khấu và duy trì cuộc sống bình thường nhất có thể.

Sau hành trình điều trị và nỗ lực trở lại với âm nhạc, những khoảnh khắc Celine Dion vui vẻ tận hưởng đêm nhạc Metallica tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.