Khoảnh khắc cây cầu bị nước lũ đánh sập, cuốn trôi

Theo clip do WABC Eyewitness News đăng tải, nước dâng cao đã đánh sập nhịp cầu bắc qua sông Budhi Gandaki cho đến khi cây cầu đổ xuống và bị cuốn trôi về hạ lưu trong trận lũ quét qua quận Gorkha cuối tuần qua.

Giới chức trách cho biết ít nhất 5 người vẫn đang mất tích.

Thủ tướng Balendra Shah cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng hơn 80 người đã được cứu thoát khỏi dòng chảy nguy hiểm, trong khi một số người khác cũng được giải cứu khỏi khu vực Jagat dễ xảy ra sạt lở.

Một cây cầu bắc qua sông Budhi Gandaki đã bị lũ quét cuốn trôi vào ngày 11/10. Ảnh: Storyful

Trận lũ lụt này đánh dấu lần thứ 2 trong vòng 2 tháng Nepal phải hứng chịu những thảm họa thiên nhiên tàn khốc.

Trước đó, vào ngày 26/8, một trận lũ xảy ra gần biên giới Nepal với Trung Quốc đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác vẫn còn mất tích.

Ông Dharmendra Kumar Mishra, một quan chức cấp cao tại quận Gorkha, cho biết trong một tuyên bố sau trận lũ quét mới nhất rằng chính quyền đã có mặt tại khu vực để hỗ trợ các làng bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi đã yêu cầu các làng mạc sống dọc bờ sông phía hạ lưu sơ tán và đảm bảo an toàn", ông nói.