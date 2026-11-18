Camera hiện trường đã ghi lại được khoảnh khắc gây sốc trên vào ngày 12/11 (giờ địa phương) vừa qua tại huyện Gayo Lues, tỉnh Aceh, Indonesia.

Đoạn video cho thấy, một đầu cầu Lukub Baru sụp đổ xuống dòng nước lũ khi nước dâng cao tràn qua huyện Gayo Lues. Cơ quan Quản lý Thảm họa Aceh (BPBA) cho biết, mưa lớn trong đêm tại địa phương đã gây ra lũ lụt, mực nước dâng cao tới 40cm ở các làng Rerebe và Penamon Jaya.

Bên cạnh đó, một vụ sạt lở đất cũng đã khiến mảnh vụn và cây đổ rơi xuống đường Blangkejeren–Rikit Gaib, gây cản trở giao thông địa phương. Cơ quan Khí tượng - Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết, lượng mưa lớn là do hoạt động gió mùa mạnh lên, thúc đẩy sự hình thành các đám mây mưa. Cơ quan này cảnh báo rằng những trận mưa lớn tiếp theo có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các vùng núi.

"Chúng tôi vẫn đang thu thập dữ liệu về các nạn nhân và người sơ tán bị ảnh hưởng. Trong khi đó, chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo", bà Haslinda Juwita thuộc Trung tâm Dữ liệu và Thông tin BPBA cho biết.