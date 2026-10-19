Khoảnh khắc cầu đi bộ 3.400 tấn đi qua những biểu tượng của TP.HCM

Khoảng 14h30, sà lan chuyên dụng chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã cập bến công trường tại khu vực Bến Bạch Đằng - Thủ Thiêm. Sự kiện đánh dấu việc hoàn thành hải trình lai dắt 124 km từ xưởng chế tạo ở Vũng Tàu về trung tâm TP.HCM, đưa toàn bộ tổ hợp vòm thép và hệ đà giáo chuyên dụng nặng hơn 3.400 tấn về đích đúng lịch trình.

Nhịp chính hình lá dừa nước đi ngang các qua công trình biểu tượng như Bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh tại TP.HCM.

Ngay sau khi khối kết cấu chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cập bến vào chiều 19/10, các đơn vị thi công sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho công tác hợp long dự kiến diễn ra ngày 21/10. Trong ngày 20/10, khối kết cấu sẽ được căn chỉnh vào đúng vị trí và hạ tải lên hệ thống trụ đỡ trung tâm.

Trước đó, tổ hợp kết cấu của cầu đi bộ đã được hạ thủy tại cảng Đông Xuyên trong đêm 15/10 rạng sáng 16/10. Đội ngũ bắt đầu hải trình lai dắt vào rạng sáng 18/10.

Khối vòm thép hình lá dừa nước nổi bật giữa sông Sài Gòn, được các tàu phối hợp lai dắt, điều chỉnh hướng di chuyển.

Công trình nhịp cầu nặng 3.400 tấn đi qua khu chế xuất Tân Thuận (quận 7 cũ) vào trưa 19/10.

Đánh giá về chuỗi tác nghiệp kỹ thuật hạ thủy và lai dắt, đại diện Tập đoàn Đại Dũng (đơn vị đảm nhiệm chế tạo và lắp đặt kết cấu vòm thép chính) cho biết: “Chiến dịch hạ thủy xuyên đêm và hải trình lai dắt 124 km vừa qua là hai mắt xích then chốt, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu cùng tinh thần tập trung cao độ của toàn thể đội ngũ kỹ sư, công nhân. Hiện nay, sà lan đã neo đậu an toàn tại công trường Bến Bạch Đằng. Toàn bộ phương tiện kích nâng thủy lực, hệ thống tời neo và các đội kỹ thuật lành nghề nhất đã sẵn sàng 100% để hợp long".

Gần 11h ngày 19/10, đoàn tàu lai dắt chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cùng hệ khung đỡ đi qua cầu Phú Mỹ.

Hành trình kéo dài qua hai ngày với sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị vận chuyển cùng Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, các lực lượng chức năng hỗ trợ, điều phối, bảo đảm an toàn hàng hải trên toàn tuyến.

Vòm cầu lá dừa nước tiến qua cầu Bình Khánh sáng 19/10.

Chia sẻ về việc chế tạo và vận chuyển khối kết cấu thép quy mô siêu khủng về trung tâm TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, cho biết thách thức lớn nhất là phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho toàn bộ tổ hợp trong suốt hành trình. Đoàn lai dắt phải đi qua nhiều tuyến đường thủy trước khi tiến vào sông Sài Gòn. Mỗi khu vực có đặc điểm luồng lạch, dòng chảy và điều kiện giao thông thủy khác nhau. Đặc biệt, khi đi qua những đoạn sông hẹp, khúc cua gấp, việc điều động một tổ hợp có kích thước lớn như vậy đòi hỏi sự chính xác và phối hợp rất cao. Để chuẩn bị, các đơn vị đã tham khảo số liệu thủy văn, tính toán điều kiện thời tiết, khảo sát kỹ hành trình để xây dựng phương án vận chuyển và bố trí lực lượng phối hợp trong từng chặng.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Thủ Thiêm và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của Nam Bộ. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng bổ sung không gian đi bộ, tham quan và ngắm cảnh, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc - văn hóa mới trên sông Sài Gòn.

Khoảnh khắc công trình cập bến công trường bến Bạch Đằng được người dân TP.HCM rất mong chờ. Đông đảo người dân có mặt 2 bên bờ sông Sài Gòn để đứng xem, chụp hình và chào đón công trình.

Theo kế hoạch, công tác hợp long dự kiến diễn ra từ 9h đến 13h ngày 21/10. Đây là mốc thi công quan trọng của dự án, kết nối nhịp chính với các phần kết cấu tại công trường, từng bước hoàn thiện hình dáng tổng thể của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Người dân đội mưa ngắm vòm cầu lá dừa 3.400 tấn về Bến Bạch Đằng Đoàn tàu lai dắt tổ hợp nặng khoảng 3.400 tấn về đến Bến Bạch Đằng chiều 19/10. Nhiều người dân mặc áo mưa, che dù đến xem công trình sắp hợp long.