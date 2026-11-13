Khoảnh khắc Cảnh sát 'chạy đua' cứu người trong vụ sập 2 căn nhà

Đến hơn 16h ngày 13/11, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người nghi còn mắc kẹt trong vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP HCM.

Đến hơn 16h ngày 13/11, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người nghi còn mắc kẹt trong vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba

Hình ảnh những ngôi nhà bị ảnh hưởng từ vụ nổ.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ làm căn nhà số 81 đường Bùi Văn Ba đổ sập hoàn toàn. Các căn nhà liền kề, trong đó có nhà số 83 và 85, hư hỏng nặng. Gạch đá, xà bần văng ra mặt đường, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Cụ thể, vào lúc 11h05 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo sập nhà tại khu vực các số 81, 83 và 85 đường Bùi Văn Ba.

Ngay lập tức, đơn vị đã điều động nhiều lực lượng phối hợp ứng cứu, bao gồm: Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH (thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm người nghi còn kẹt trong đống đổ nát

Tại hiện trường, vụ nổ đã khiến căn nhà số 81 bị đổ sập hoàn toàn và gây hư hỏng nặng nề cho các căn nhà liền kề (số 83, 85...). Gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp cứu người tại hiện trường. Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP HCM, trực tiếp chỉ huy các tổ cứu nạn tại khu vực nhà sập. Nhờ sự nỗ lực khẩn trương, đến hơn 16h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm và đưa 10 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Hiện tại, lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Video khoảnh khắc giải cứu nạn nhân khỏi đống đổ nát