Khoảnh khắc căng thẳng giải cứu người phụ nữ kiệt sức dưới sông La

Theo tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, chiều 5/11, Công an xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo về việc chị Lê Thị H. (SN 1990) nhảy xuống sông La trong tình trạng nguy hiểm.

Ngay sau đó, lực lượng công an khẩn trương phối hợp với Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông và người dân triển khai phương án cứu nạn.

Chị H. được bàn giao cho gia đình. Ảnh: CA.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận khu vực nạn nhân gặp nạn, sử dụng thuyền tổ chức tìm kiếm và cứu người. Nhờ sự phối hợp kịp thời, lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa chị H. lên bờ an toàn. Thời điểm được cứu, nạn nhân trong tình trạng kiệt sức.

Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, Công an xã Đức Thọ tiến hành sơ cứu, động viên và hỗ trợ ổn định tâm lý cho chị H. Đồng thời, lực lượng chức năng liên hệ với gia đình để bàn giao, tiếp tục chăm sóc nạn nhân.