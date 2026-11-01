Khoảnh khắc các bác sĩ liên tục hồi sức, cứu bệnh nhân bị ngừng tim ngoại viện

Video: Các bác sĩ nhanh chóng ép tim cho người bệnh. (Nguồn: BVCC)

Mới đây, Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) nhận được cuộc gọi từ người nhà một nam bệnh nhân 40 tuổi trong tình trạng ngừng tuần hoàn ngoại viện. Nhận định đây là trường hợp nguy kịch, ê-kíp lập tức lên đường tiếp cận, đưa người bệnh về bệnh viện cấp cứu.

Khi bệnh nhân được chuyển đến khu vực cấp cứu, các nhân viên y tế nhanh chóng tập trung hỗ trợ. Trong lúc khẩn trương di chuyển, một nhân viên không may vấp ngã nhưng lập tức đứng dậy, tiếp tục tham gia cấp cứu cùng đồng nghiệp.

Bệnh nhân được hồi sức tim phổi nâng cao liên tục trong khoảng 20 phút, đặt ống nội khí quản và triển khai các biện pháp hồi sức tích cực. Sau quá trình cấp cứu, tuần hoàn được tái lập. Kết quả điện tâm đồ ghi nhận ST chênh lên tại các chuyển đạo V2-V6, gợi ý nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành trước rộng.

Trước tình trạng đặc biệt nguy kịch, BSCKII Lương Minh Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu cùng ê-kíp Trung tâm Cấp cứu 115 nhanh chóng hội chẩn với các bác sĩ tim mạch. Các bác sĩ đánh giá toàn diện tình trạng tim mạch, hô hấp, huyết động để thống nhất phương án xử trí, vừa duy trì hồi sức, vừa khẩn trương chuẩn bị can thiệp mạch vành.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy động mạch liên thất trước (LAD) tắc hoàn toàn từ đoạn gần, động mạch vành phải (RCA) tắc mạn tính, trong khi động mạch mũ (LCx) hẹp mức độ vừa. Đây là tổn thương nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp khả năng sống còn của người bệnh.

Ê-kíp tim mạch can thiệp lập tức nong bóng, đặt một stent vào động mạch LAD, tái thông mạch máu bị tắc, khôi phục dòng máu nuôi cơ tim.

Tuy nhiên, sau khi mạch vành được tái thông, bệnh nhân vẫn trong tình trạng sốc tim và hậu ngừng tuần hoàn nặng. Người bệnh được chuyển về Khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục điều trị tích cực, hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn, lọc máu và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Sau hai ngày hồi sức, bệnh nhân có chuyển biến tích cực và đã tỉnh lại. Hiện người bệnh vẫn được điều trị, theo dõi tại Khoa Hồi sức cấp cứu.