Khoảnh khắc bắt phạm nhân cuối cùng trốn Trại giam A2 trong căn nhà hoang

Khoảnh khắc Hồ Văn Tình bị bắt.

Chiều 7/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện, bắt giữ Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai), phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2.

Thời điểm bị bắt, Tình đang lẩn trốn trong một căn nhà hoang tại thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Khu vực này nằm giữa địa hình rừng núi, ước tính cách Trại giam A2 (xã Diên Lâm) khoảng 20 km đường bộ.

Trước đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa và lực lượng liên quan liên tục bám rừng, tổ chức truy tìm phạm nhân tại khu vực rừng núi Cây Cày, thôn Suối Cau.

Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về hai tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù ở trại giam A2.

Chiều 21/10, Tình cùng 3 phạm nhân Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy và Lữ Văn Toàn bỏ trốn trong quá trình lao động sản xuất tại Trại giam A2, xã Diên Lâm.

Ba phạm nhân lần lượt bị bắt giữ vào các ngày 24/10, 28/10 và 3/11.

Việc bắt giữ Hồ Văn Tình vào chiều 7/11 khép lại cuộc truy bắt kéo dài 17 ngày, toàn bộ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 bị bắt giữ.