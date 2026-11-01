Khoảnh khắc ấn tượng của học sinh tại Ngày hội An toàn trực tuyến

Sau thành công của năm 2025, Ngày hội An toàn trực tuyến thuộc Chiến dịch “Không Một Mình” 2026 tiếp tục được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình gồm nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng an toàn số và biểu diễn nghệ thuật.

Chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và thúc đẩy sự chung tay của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong việc bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Tại ngày hội diễn ra từ tối 30/10 đến hết 1/11, người dân và các bạn trẻ có cơ hội tham quan khu trưng bày công nghệ, tham gia các hoạt động tương tác về an toàn số, đồng thời học cách nhận biết và xử lý những tình huống thiếu an toàn trên môi trường mạng.

Thay vì chỉ tiếp nhận các khuyến cáo một chiều, người tham gia được khuyến khích chủ động tìm hiểu, trao đổi và thực hành kỹ năng cần thiết trong đời sống số. Những tình huống quen thuộc khi dùng Internet được lấy làm điểm xuất phát để mỗi người hiểu rõ hơn về ranh giới an toàn, quyền riêng tư, sự tôn trọng và cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần.

Tối 31/10, lễ khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến mở đầu chuỗi hoạt động trải nghiệm, kết nối và lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng, Phó Chủ tịch Điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước những nguy cơ ngày càng đa dạng, phức tạp trên không gian mạng. Theo đó, bảo vệ trẻ em trên môi trường số không thể chỉ dừng lại ở việc cảnh báo rủi ro hay trang bị kỹ năng tự phòng vệ, mà cần được thực hiện bằng một hệ sinh thái bảo vệ toàn diện, với sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, gia đình, nhà trường, tổ chức xã hội và cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn tại lễ khai mạc là Minishow “Kết nối học đường” - sân chơi nghệ thuật dành cho học sinh và các Đại sứ An toàn số học đường, nơi những thông điệp về an toàn trực tuyến được truyền tải bằng ngôn ngữ âm nhạc và sự sáng tạo của chính các em.

Với 14 tiết mục biểu diễn đến từ 7 trường học, Minishow mang đến nhiều màu sắc nghệ thuật đa dạng, từ ca hát, nhảy múa đến những màn trình diễn được dàn dựng sáng tạo. Không chỉ thể hiện tài năng và sự tự tin trên sân khấu, các em học sinh còn trở thành những người truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần tích cực, tình bạn, sự tôn trọng và trách nhiệm trong mỗi kết nối.

Qua sân chơi này, học sinh không chỉ tiếp nhận thông điệp mà còn trực tiếp truyền tải đến bạn bè và cộng đồng. Những góc nhìn, câu chuyện và cách thể hiện của các em giúp chủ đề an toàn trực tuyến đến gần hơn với đời sống học đường, đồng thời khuyến khích sự tôn trọng, sẻ chia và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn.

Sự tham gia của các trường học cũng cho thấy vai trò quan trọng của nhà trường trong việc xây dựng văn hóa an toàn số, khuyến khích học sinh chủ động lên tiếng, biết bảo vệ bản thân và sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bạn bè khi cần thiết.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Gala âm nhạc “Không Một Mình” 2026, diễn ra tối 1/11. Chương trình quy tụ Rapper Đen, MONO, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh, 14 Casper, Ali Thục Phương, Yeolan, 1977 Vlog cùng học sinh đến từ nhiều trường.