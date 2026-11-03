Khoảnh khắc 2 trực thăng va chạm trên núi Everest, 1 người thiệt mạng

Theo Al Jazeera, giới chức Nepal ngày 3/11 đã thông báo về vụ va chạm giữa 2 trực thăng ở làng Pheriche, thuộc khu vực núi Everest. Hai trực thăng gặp nạn do 2 công ty tư nhân vận hành, bao gồm Fishtail Air và Dynasty Air.

"2 trực thăng đã va vào nhau trong khi cố gắng hạ cánh ở làng Pheriche, khu vực có độ cao 4.200m so với mực nước biển. Một công dân Ấn Độ 47 tuổi đã thiệt mạng trong vụ việc, trong khi một công dân New Zealand và một phi công người Nepal bị thương", giới chức địa phương cho biết.

2 trực thăng va chạm trên núi Everest. Video: CNA

Trong khi đó, đại diện Fishtail Air cho biết trực thăng của hãng đang chở những hành khách được giải cứu khỏi khu vực Everest thì gặp nạn trong lúc hạ cánh. Ngược lại, phía Dynasty Air nói rằng trực thăng của họ chỉ chở hàng hóa. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn và cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập các thông tin có liên quan.

Đỉnh Everest có chiều cao 8.849m trên mực nước biển, là đỉnh núi cao nhất trên thế giới. Khu vực này thường được mệnh danh là "nóc nhà thế giới". Do việc di chuyển tại khu vực núi Everest gặp nhiều khó khăn vì không có đường bộ, nên máy bay trực thăng thường xuyên được sử dụng để sơ tán những người leo núi buộc phải kết thúc hành trình giữa chừng do bị ốm hoặc kiệt sức.