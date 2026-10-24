Khoảnh khắc 2 máy bay huấn luyện của Philippines va chạm, 4 phi công thiệt mạng

Theo tờ Philstar, không quân Philippines ngày 24/10 đã đưa ra thông báo chính thức về sự cố xảy ra tại căn cứ không quân Fernando ở thành phố Lipa cách đây một ngày, khiến 4 phi công thiệt mạng.

"Hai máy bay SF-260 đã va chạm trên không vào hồi 15h51 ngày 23/10. Cả hai máy bay đều rơi trong khuôn viên căn cứ, không có thương vong nào khác ngoài 4 phi công tham gia huấn luyện", phía không quân Philippines cho biết.

Trong thông cáo, không quân Philippines không tiết lộ danh tính của 4 phi công, đồng thời cho biết đang liên lạc với gia đình các nạn nhân và đề nghị công chúng tôn trọng quyền riêng tư của họ.

Khoảnh khắc 2 máy bay huấn luyện của Philippines va chạm trên không làm 4 phi công thiệt mạng. Video: Ynet

"Không quân Philippines trân trọng sự cống hiến và hy sinh của các phi công đã tử nạn, chúng tôi sẽ phối hợp với thân nhân của họ để hỗ trợ những gì cần thiết. Một cuộc điều tra toàn diện sẽ được tiến hành để xác nhận nguyên nhân dẫn tới sự cố. Trong thời gian này, toàn bộ máy bay SF-260 sẽ ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn", thông cáo nêu rõ.

Trước đó, đã có 2 phi công thiệt mạng khi một chiếc máy bay huấn luyện SF-260 rơi ở khu vực miền núi phía bắc Philippines vào tháng 5. Một chiếc SF-260 TP Marchetti khác cũng từng gặp nạn trong một chuyến bay huấn luyện vào năm 2023, khiến 2 phi công tử vong. SF-260 là loại máy bay một động cơ, chuyên dùng cho huấn luyện và biểu diễn nhào lộn trên không.