Khoảng xanh bình yên nơi cửa ngõ Thủ đô

Hồ Đồng Quan. (Ảnh minh họa)

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30-40km, hồ Đồng Quan vốn là hồ nước nhân tạo, phục vụ nhu cầu thủy lợi và góp phần điều hòa môi trường khu vực. Mặt hồ rộng khoảng 85,5ha, được bao quanh bởi đồi núi và những cánh rừng, tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng trung du phía bắc Thủ đô.

Những năm gần đây, khu vực hồ Đồng Quan được nhiều người biết đến như một điểm dã ngoại gần Hà Nội. Một số cơ sở dịch vụ quanh hồ đã khai thác các hoạt động cắm trại, nướng đồ ăn ngoài trời, chèo thuyền...

Đi dạo ven hồ, du khách có thể tìm một góc nghỉ chân, thong thả ngắm cảnh, tản bộ dưới tán thông hoặc đơn giản là ngồi yên nghe tiếng gió lùa qua những vòm cây.

Khi chiều xuống, ánh nắng dịu dần trên mặt nước, những triền đồi in bóng xa xa, tạo nên khung cảnh bình yên, thích hợp cho những ai muốn tạm rời xa sự ồn ào của phố thị.

Không chỉ có lợi thế về cảnh quan, hồ Đồng Quan còn nằm gần sân bay quốc tế Nội Bài, thời gian di chuyển từ sân bay đến khu vực hồ chỉ khoảng 15 phút. Đây là lợi thế đáng chú ý để phát triển những sản phẩm du lịch ngắn ngày, phù hợp với khách công vụ, chuyên gia, khách có thời gian lưu lại quanh sân bay cũng như các gia đình từ nội thành Hà Nội.

Trong định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2027-2030, tầm nhìn đến năm 2035, xã Nội Bài xác định hồ Đồng Quan cùng hệ thống rừng, mặt nước và cảnh quan nông thôn là nền tảng hình thành nhóm sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Trong đó, tuyến “Nội Bài xanh” tập trung vào trải nghiệm cảnh quan hồ, rừng và các hoạt động ngoài trời; tuyến “Tinh hoa Nội Bài” dự kiến kết nối đền Thanh Nhàn, Việt Phủ Thành Chương, hồ Đồng Quan và các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP...

Mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng, từ lịch sử, tín ngưỡng, nghệ thuật đến sinh thái và ẩm thực, góp phần tạo nên hành trình khám phá đa dạng tại Nội Bài.