Các khách mời tham gia phiên tạo đàm.

Sự kiện được triển khai với sự đồng hành của Chính phủ Canada thông qua Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada (GAC) và Dự án “Sẵn sàng cho đầu tư tác động tại Việt Nam” (IIRV) giai đoạn 2022-2027.

Phát biểu tại diễn đàn ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam, cho rằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và đầu tư tác động có thể giúp thu hút thêm vốn tư nhân cho doanh nghiệp. Theo ông, hợp tác cần hướng tới củng cố cả chuỗi giá trị, từ nhà sản xuất, nhà cung ứng đến đơn vị chế biến và xuất khẩu.

Ông Robert Kraybill, Giám đốc Đầu tư của Impact Investment Exchange (IIX), dẫn số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực trong nước chiếm 19,3% tổng kim ngạch, với mức tăng trưởng 7,5%.

Theo ước tính được ông Kraybill dẫn tại diễn đàn, khoảng 62% nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa được đáp ứng. Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 của VCCI cũng cho thấy 75,5% doanh nghiệp được khảo sát cho biết không thể vay vốn nếu thiếu tài sản bảo đảm. Áp lực tài chính gia tăng khi các thị trường lớn áp dụng quy định mới, kéo theo chi phí tuân thủ cho nhà sản xuất và nhà cung ứng trong nước.

Để cải thiện khả năng tiếp cận vốn, ông Kraybill đề xuất kết hợp vốn thương mại với vốn ưu đãi, sử dụng bảo lãnh tín dụng để chia sẻ rủi ro và tài trợ dựa trên đơn đặt hàng. Các công cụ tài chính cần đi cùng hỗ trợ kỹ thuật, từ giai đoạn nâng cao năng lực đến khi doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Dự án “Sẵn sàng cho đầu tư tác động tại Việt Nam” (IIRV), triển khai giai đoạn 2022-2027 với sự hỗ trợ của Chính phủ Canada, đã góp phần huy động khoảng 12,75 triệu USD vốn tư nhân cho các doanh nghiệp tham gia. Đến tháng 11, dự án đã hỗ trợ khoảng 250 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có 77 doanh nghiệp tại TPHCM.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, cho biết thành phố xem đầu tư tác động là kênh huy động thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Ông đề nghị làm rõ điều kiện tiếp cận nguồn vốn phù hợp, nhu cầu nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và doanh nghiệp đang thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM phát biểu tại sự kiện

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đề xuất xây dựng tiêu chí thẩm định vốn gắn với khả năng có đơn hàng, đồng thời chia sẻ rủi ro và chi phí tuân thủ trong chuỗi cung ứng. Các ý kiến cũng nhấn mạnh việc kết nối trực tiếp nhà cung ứng gỗ, nông sản và thực phẩm của Việt Nam với bên mua hàng và đối tác tài chính tại Canada và các thị trường khác.