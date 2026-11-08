Khoảng trống trong nếp nhà và liều 'vaccine số' cho trẻ em

Theo thông tin từ Bộ Công an cho thấy, có tới 82% trẻ em lứa tuổi 12-13 và 93% trẻ 14-15 tuổi tại Việt Nam sử dụng Internet hằng ngày. Đồ họa: Minh Lượng

Giữa thế giới phẳng, những đứa trẻ được người lớn trao sớm chiếc “chìa khóa số” mở toang chân trời tri thức, song cũng đẩy các em đối mặt với muôn trùng cạm bẫy tinh vi. Tội phạm mạng thời đại số đã rũ bỏ hoàn toàn thủ đoạn thô sơ ngoài đời thực, lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để săn lùng những tâm hồn non nớt ngay từ khoảng trống tình cảm gia đình.

Những dữ liệu từ cơ quan chức năng gióng lên hồi chuông báo động đỏ. Khảo sát của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho thấy, có tới 82% trẻ em lứa tuổi 12-13 và 93% trẻ 14-15 tuổi tại Việt Nam sử dụng Internet hằng ngày. Con trẻ dành từ 3 đến 4 giờ, thậm chí có trường hợp vùi mình hơn 10 giờ mỗi ngày vào các nền tảng mạng xã hội. Đáng lo ngại nhất, 100% trẻ em tham gia khảo sát thừa nhận từng gặp rủi ro trên không gian mạng. Tận dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ Deepfake ma mị, tội phạm mạng âm thầm bóc tách thông tin cá nhân, phân tích tâm lý, khoanh vùng những đứa trẻ đang thiếu hụt tình thương để thao túng cảm xúc, tống tiền, thậm chí cưỡng đoạt. Con số 381 vụ xâm hại tình dục qua mạng trong năm 2024 và hàng chục vụ "bắt cóc online" xuyên biên giới đã biến chiếc màn hình vô hại thành cánh cửa địa ngục.

Thế nhưng, bi kịch không chỉ nằm ở mưu mô xảo quyệt của kẻ thủ ác. Nó bắt nguồn sâu xa từ sự buông lỏng và thờ ơ của chính người lớn. Trong khảo sát tại Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”, có đến 83% thiếu nhi chỉ rõ nguyên nhân gốc rễ là do trẻ được trao điện thoại thông minh quá sớm khi chưa trang bị đủ kiến thức. Hơn 64% các em khẳng định cha mẹ thiếu kiểm soát, lơ là đồng hành. Khi biến cố ập đến, thay vì cất tiếng kêu cứu, hơn 10% nạn nhân chọn cắn răng chịu đựng trong cô độc. Nỗi sợ bị đòn roi, sợ cha mẹ nhiếc móc, xấu hổ cùng sự thiếu tin tưởng vào người lớn đã trói chặt tiếng kêu của con. Vết thương tâm lý đục rỗng tâm hồn, để lại những tổn thương dai dẳng như trường hợp nhức nhối của bé gái 12 tuổi bị xâm hại nhiều lần ngay trong căn nhà mình mà người thân không hề hay biết.

Trước mối nguy toàn cầu, giới chuyên môn thường nhắc tới khái niệm “vaccine số” - hệ thống tường lửa, thuật toán lọc chặn nội dung độc hại hay những khung khổ pháp lý như Công ước Hà Nội và các chương trình hành động quốc gia. Song công nghệ dẫu tân tiến đến đâu cũng chỉ là những dòng lệnh cơ học. Một giải pháp thuần túy cấm đoán hay cài đặt phần mềm theo dõi lén lút chỉ đào sâu thêm bức tường ngăn cách giữa hai thế hệ, đẩy con trẻ tìm đến những góc tối ẩn danh hiểm độc hơn. Liều “vaccine số” chuẩn xác và hữu hiệu nhất phải được chưng cất từ tình yêu thương, sự thấu hiểu và kỹ năng đồng hành của cha mẹ. Màng lọc công nghệ là khiên chắn, nhưng sự lắng nghe không định kiến mới là kháng thể nội sinh bền vững. Bảo vệ con trong kỷ nguyên số không phải là giam hãm con sau bốn bức tường hay tịch thu thiết bị, mà là việc phụ huynh can đảm bước vào thế giới số cùng con, xóa bỏ sự mù mờ công nghệ để thấu hiểu áp lực của công dân số.

Mỗi tối, hãy buông điện thoại xuống, dành trọn vẹn 15 phút sẻ chia, tâm sự cùng con về những điều lạ lẫm trên mạng, rèn cho trẻ phản xạ tự vệ trước kẻ xấu. Khi nếp nhà thực sự trở thành bến đỗ an toàn và bao dung tuyệt đối, đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ phải giấu mình trong im lặng run rẩy trước những cạm bẫy vô hình của “đại dương số”. Mỗi người lớn cần hiểu rằng, trang bị kỹ năng số cho con trẻ không chỉ là dạy cách sử dụng công nghệ, mà còn là trao cho các em bản lĩnh nhận diện hiểm nguy, lòng can đảm lên tiếng và niềm tin tìm đến người thân khi gặp biến cố. Bởi sau cùng, liều “vaccine số” bền vững nhất không nằm trong bất kỳ thiết bị hay thuật toán nào, mà được nuôi dưỡng mỗi ngày từ sự hiện diện, trách nhiệm và tình yêu thương của người lớn...