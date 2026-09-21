'Khoảng trống' phía sau những bước chân rời bản (bài 3)

Bài 3: Để chi bộ thực sự là “tế bào” của Đảng

Bài 2: Nguy cơ “đứt gãy” nguồn kế cận

ĐBP - Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Một chi bộ mạnh không chỉ ở số lượng đảng viên mà ở chất lượng đội ngũ, sức chiến đấu và khả năng quy tụ quần chúng. Trước khó khăn về nguồn kế cận, các chi bộ thôn, bản chuyển từ chờ nguồn sang chủ động tạo nguồn, phát hiện, giao việc, bồi dưỡng người trẻ; đồng thời tạo sinh kế, giữ người ở lại, thu hút những người đã đi làm xa trở về, từng bước tạo lớp kế cận bền vững cho Đảng ở cơ sở.

Anh Thào A Giàng, Bí thư Chi bộ bản Pu Lau, xã Mường Nhà hướng dẫn người dân chăm sóc cây dứa.

Gieo “hạt giống” từ sớm, từ xa

Tạo nguồn cho Đảng ở cơ sở cũng như gieo một mầm cây, không thể đợi đến khi cây lớn mới chăm sóc. Ở những bản vùng cao, chi bộ càng phải chủ động “gieo mầm” sớm, từ việc nắm chắc lực lượng trẻ, phát hiện những nhân tố tích cực trong học tập, lao động, các phong trào và hoạt động cộng đồng. Từ đó chi bộ có cơ sở lựa chọn, bồi dưỡng nhân tố tích cực cho đội ngũ kế cận.

Tại bản Tìa Ló, xã Pu Nhi, bài toán tạo nguồn phát triển Đảng từng khiến Chi bộ không ít trăn trở do thiếu lực lượng trẻ. Bí thư Chi bộ Vừ Xí Di nhận thấy, nếu chờ đến khi thanh niên đủ điều kiện để giới thiệu kết nạp thì nguồn kế cận sẽ ngày càng thiếu. Muốn có “hạt giống” tốt cho tổ chức đảng, phải “gieo” từ sớm, chăm từ xa và tạo môi trường để người trẻ được rèn luyện.

Năm 2024, bản Tìa Ló xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Với chi bộ, đây không chỉ là hướng mở trong phát triển kinh tế, mà còn là cách tạo “đất” để người trẻ ở lại. Điển hình là em Sùng A Mua, từ những công việc chung, Mua thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự năng nổ trong các hoạt động cộng đồng. Những biểu hiện ấy được Chi bộ Tìa Ló chú ý, theo dõi và tạo điều kiện để Mua học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trở thành một trong những nhân tố trẻ được kỳ vọng bổ sung nguồn kế cận.

Chi bộ bản Tìa Ló đã chủ động phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn, xây dựng đội ngũ kế cận vững vàng từ cơ sở. Đến nay, chi bộ có 34 đảng viên. Ông Ngô Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Pu Nhi nhận xét: Cách làm của Chi bộ bản Tìa Ló là kinh nghiệm tốt cần được phát huy, nhân rộng, nhất là trong việc chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng trẻ, góp phần xây dựng đội ngũ kế cận vững vàng từ cơ sở.

Sau sáp nhập xã Núa Ngam còn 18 chi bộ thôn, bản. Đảng ủy xã xác định xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh phải bắt đầu từ tạo nguồn. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ nắm chắc lực lượng quần chúng, phát hiện nhân tố tích cực để giao việc, rèn luyện, bồi dưỡng. Theo anh Vì Văn Uân, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Na Sang, chi bộ chú trọng nắm bắt lực lượng trẻ, nhất là những người có ý chí vươn lên, tích cực lao động và tham gia việc chung. Thay vì chỉ tuyên truyền, vận động, Chi bộ mạnh dạn giao việc cho thanh niên, qua đó vừa phát huy sức trẻ, vừa có điều kiện theo dõi, đánh giá và bồi dưỡng.

Đây cũng là cách Đảng ủy xã Núa Ngam cụ thể hóa yêu cầu xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Theo ông Nông Quang Thắng, Bí thư Đảng ủy xã: Đảng ủy xã xác định phải chủ động tạo nguồn ngay từ cơ sở, không để đến khi thiếu người mới tìm kiếm. Mỗi chi bộ phải sâu sát quần chúng, biết người, biết việc, mạnh dạn giao nhiệm vụ để thử thách, rèn luyện; từ đó phát hiện nhân tố tích cực, có triển vọng để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã kết nạp 131 đảng viên; toàn Đảng bộ hiện có 580 đảng viên.

Tạo nguồn vì thế không thể chỉ dừng ở việc phát hiện và bồi dưỡng, mà phải tạo điều kiện để người trẻ ở lại, cống hiến và trưởng thành ngay trên quê hương. Gieo “hạt giống” là bước đầu, giữ được “hạt giống” để tiếp tục bén rễ mới là bài toán lâu dài của mỗi chi bộ.

Để những bước chân trở về bản

Tạo sinh kế tại chỗ được nhiều địa phương xác định là giải pháp quan trọng để giữ lao động trẻ, tạo nguồn cho công tác xây dựng Đảng.

Ở bản Pu Lau, xã Mường Nhà, khoảng 5 năm trước, nhiều thanh niên rời quê vì thiếu việc làm, thu nhập bấp bênh. Chi bộ bản xác định muốn giữ lao động phải tạo được sinh kế, từ đó vận động người dân phát huy lợi thế đất đai, khí hậu, phát triển cây dứa. Đến nay, bản có khoảng 160ha dứa, lớn nhất xã; 117 hộ chỉ còn một hộ nghèo. Sinh kế ổn định đã tạo việc làm, thu nhập và từng bước đưa lao động trẻ trở về quê.

Anh Vàng A Ly từng rời quê đi làm thuê tại Hà Nội. Khi cấp ủy, chính quyền địa phương có chủ trương phát triển cây dứa, anh trở về đầu tư sản xuất. Với khoảng 5ha dứa, đến nay gia đình anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ vậy, anh còn vận động một số người thân trở về quê làm việc.

Theo anh Thào A Giàng, Bí thư Chi bộ bản Pu Lau, khi người trẻ có việc làm, có thu nhập và ở lại quê, chi bộ có điều kiện phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực. Nhờ cây dứa, hiện bản chỉ còn khoảng 4 - 5 lao động đi làm xa. Hiệu quả từ việc tạo sinh kế thể hiện rõ trong công tác phát triển Đảng ở Pu Lau. Năm 2025, Chi bộ bản được giao chỉ tiêu kết nạp 2 đảng viên và đã vượt chỉ tiêu. Năm nay, 10 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ chỗ khó tìm nguồn, chi bộ đã có thêm những “hạt giống” để lựa chọn, bồi dưỡng.

Tại bản Co Củ, xã Mường Ảng, Chi bộ gắn tạo nguồn với phát triển kinh tế. Sau sáp nhập bản có 264 hộ. Theo ông Lù Văn Kim, Bí thư Chi bộ bản Co Củ, Chi bộ định hướng nâng cao hiệu quả cây cà phê, phát triển kinh tế rừng, đẩy mạnh liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Khi có việc làm, có thu nhập ổn định thì thanh niên sẽ có thêm lý do để ở lại quê hương. Bản hiện có 160ha cà phê, hơn 127ha rừng; Chi bộ có 48 đảng viên, công tác kết nạp Đảng luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Ông Doãn Đức Chính, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Ảng nhấn mạnh: Để các chi bộ thôn, bản vững mạnh, cần phát huy tốt vai trò của mỗi đảng viên, chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm. Đây cũng là cách tạo môi trường để người trẻ có cơ hội lập nghiệp, cống hiến ngay tại quê hương, từng bước hình thành nguồn cán bộ, đảng viên trẻ cho cơ sở.

Cách làm trên đang được nhiều chi bộ thôn, bản tỉnh thực hiện. Mỗi việc làm được tạo ra ở quê không chỉ tạo thu nhập mà còn có thể giữ lại một người trẻ, một quần chúng ưu tú, một nguồn cán bộ cho bản làng. Trong giai đoạn 2021 - 2025, Điện Biên bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho khoảng 8.000 - 8.500 lao động, giải quyết việc làm mới cho khoảng 7.000 - 9.000 lao động. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 5.580 lao động; đào tạo nghề cho 3.000 lao động.

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì 100% thôn, bản có chi bộ độc lập và bình quân mỗi năm kết nạp từ 4% đảng viên trở lên. Để thực hiện mục tiêu ấy, việc chuẩn bị lực lượng kế cận có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi nếu người trẻ tiếp tục rời quê mà không có lực lượng thay thế, “khoảng trống” về nguồn phát triển Đảng và cán bộ kế cận sẽ ngày càng rõ hơn. Vì vậy, tạo việc làm, phát triển sinh kế để người trẻ có thể ở lại, trở về quê hương không chỉ là câu chuyện kinh tế. Đó còn là cách tạo nguồn từ gốc cho Đảng.

Giữ người trẻ ở lại cũng là giữ sức sống cho bản làng và nguồn lực cho tổ chức đảng. Từ việc làm, sinh kế, những “hạt giống” được phát hiện, rèn luyện và trưởng thành ngay trên quê hương. Khi chi bộ chủ động “gieo” từ sớm, chăm từ xa, công tác tạo nguồn sẽ bền bỉ, để mỗi bản làng có lớp đảng viên, cán bộ trẻ kế tục, trưởng thành từ lòng dân, tiếp nối vai trò lãnh đạo của Đảng và cùng Điện Biên đi xa hơn.