Khoảng trống giữa những kết nối

Thương nhớ những ngày gần nhau

Trước kia, muốn hỏi thăm người thân ở xa, người ta phải chờ một cuộc điện thoại đường dài, đôi khi chỉ vài phút ngắn ngủi. Bạn bè muốn gặp nhau phải đạp xe qua mấy con phố, đồng nghiệp sau giờ làm thường rủ nhau ghé quán nước, kể đủ chuyện vui buồn. Chỉ là chén trà nóng, đĩa hạt dưa, vài câu chuyện không đầu không cuối, vậy mà người ta có thể ngồi bên nhau thật lâu.

Những ngày ấy, có khi chẳng cần nói nhiều vẫn hiểu nhau. Một ánh mắt, cái vỗ vai, lần ghé thăm không báo trước cũng đủ làm ấm lòng. Nhà có việc, hàng xóm tự nhiên sang giúp. Đồng nghiệp gặp chuyện không vui, người bên cạnh sẵn sàng hỏi han, chia sẻ. Có lẽ, điều khiến người ta nhớ nhất không hẳn là cuộc sống đơn sơ, mà là cảm giác luôn có người bên cạnh.

Chúng ta có thể kết nối với mọi người dù ở bất kỳ khoảng cách nào nhờ công nghệ. Ảnh minh hoạ từ AI

Giờ mọi thứ đã khác. Chỉ một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta có thể trò chuyện với người thân ở cách nửa vòng trái đất. Những người bạn lâu năm có thể tìm lại nhau qua mạng xã hội. Công việc được trao đổi nhanh chóng, những lời hỏi thăm, động viên cũng được gửi đi chỉ bằng vài thao tác. Công nghệ thực sự đã mở rộng không gian kết nối, giúp cuộc sống thuận tiện và rút ngắn nhiều khoảng cách địa lý.

Khi kết nối chưa đủ để thấu hiểu

Thế nhưng, giữa nhịp sống hiện đại, đôi khi chính những người ở gần nhau nhất lại ít có thời gian dành cho nhau.

Buổi sáng, khi vừa thức giấc, nhiều người đã có thói quen tìm đến điện thoại. Những dòng tin mới, thông báo trên mạng xã hội cuốn chúng ta vào vòng xoáy thông tin. Bữa cơm gia đình đôi khi trở thành cuộc gặp gỡ của những người cùng ngồi một bàn nhưng mỗi người lại ở trong một thế giới riêng. Người cha xem tin tức, người mẹ trả lời tin nhắn, con trẻ mải mê với trò chơi. Tiếng nói chuyện thưa dần, những câu hỏi han cũng ngắn lại.

Có những người con đi làm xa, ngày nào cũng gọi điện về nhà. Nhưng điều cha mẹ mong đợi đôi khi không chỉ là một cuộc gọi để biết con vẫn khỏe. Họ muốn được nghe con kể chuyện, muốn biết những vui buồn trong cuộc sống. Và có khi, điều người già cần nhất chỉ là một buổi chiều con cháu trở về, ngồi bên hiên nhà, uống với nhau chén trà, nghe lại những câu chuyện cũ.

Khoảng cách ấy không chỉ có trong gia đình. Ở công sở, những nhóm trao đổi công việc liên tục cập nhật, những cuộc họp trực tuyến diễn ra thường xuyên, tin nhắn được trả lời rất nhanh. Mọi người có thể phối hợp hiệu quả, giải quyết công việc chỉ qua vài thao tác. Nhưng giữa những đồng nghiệp vẫn gặp nhau mỗi ngày, đôi khi lại thiếu một lời hỏi han chân thành.

Công nghệ không có lỗi. Một cuộc gọi video từ người con xa quê, một tin nhắn hỏi thăm lúc trái gió trở trời, một nhóm làm việc trực tuyến giúp giải quyết công việc hiệu quả đều là những giá trị không thể phủ nhận. Điều đáng suy ngẫm nằm ở cách chúng ta sử dụng những tiện ích ấy.

Giữ hơi ấm trong những điều bình dị

Cuộc sống càng hiện đại, con người càng cần giữ lại những điều tưởng như rất cũ: một bữa cơm đủ mặt, một buổi chiều ghé thăm, một cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại. Trong gia đình, hãy dành cho cha mẹ sự quan tâm nhiều hơn, cho con trẻ những khoảng thời gian thực sự thuộc về chúng. Ở cơ quan, hãy bớt đi một chút lạnh lùng, thêm một chút sẻ chia, cảm thông.

Đừng để công nghệ kết nối thế giới nhưng lại khiến chúng ta xa cách những người thân yêu. Ảnh minh hoạ từ AI

Chúng ta không thể quay lại những ngày tháng cũ, nhưng hoàn toàn có thể mang tinh thần ấm áp ấy vào cuộc sống hôm nay. Hãy để công nghệ trở thành cầu nối, chứ đừng biến nó thành bức tường ngăn cách. Bởi điều làm nên sự ấm áp của một mái nhà không phải là những thiết bị hiện đại, mà là các thành viên có thực sự yêu thương, lắng nghe nhau. Điều làm nên sức mạnh của một tập thể không chỉ là thành tích, mà còn là sự đồng lòng, tin cậy và tình cảm giữa những người cùng làm việc.

Đừng để những kết nối ngày một nhiều lên mà tình người lại vơi đi. Bởi khoảng cách đôi khi không nằm ở những con đường xa, mà nằm ngay giữa hai người đang ngồi cạnh nhau. Và để lấp đầy khoảng trống ấy, có lẽ chẳng cần điều gì lớn lao. Chỉ cần mỗi chúng ta biết chậm lại một chút, lắng nghe nhiều hơn, bao dung hơn và dành cho nhau những tình cảm chân thành.