Ảnh tuyên truyền phòng chống tác hại ma túy của NSNA Hồng Định.

Chủ động tìm đến câu chuyện

Thực tế, các nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Thái Nguyên đã quan tâm và có tác phẩm về phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, số lượng tác phẩm còn khiêm tốn; một số tác phẩm cũ không còn được lưu giữ, nhiều nghệ sĩ chưa từng lựa chọn chủ đề này. Điều đó cho thấy đề tài phòng, chống ma túy chưa được quan tâm tương xứng trong hoạt động sáng tác nhiếp ảnh.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồng Định là một trong những người dành tâm huyết cho đề tài này. Ông được kết nạp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam năm 2006, có gần 100 tác phẩm tham gia các cuộc thi trong nước, quốc tế, khu vực và cấp tỉnh. Năm 2003, khi còn là hội viên Chi hội Nhiếp ảnh thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, tác phẩm của ông đã đoạt giải Nhất tại Cuộc thi ảnh về phòng, chống ma túy do Bộ Văn hóa - Thông tin tổ chức.

Để thực hiện tác phẩm, thay vì chỉ tìm kiếm hình ảnh phản ánh thực trạng, ông lựa chọn cách tiếp cận chủ động: trực tiếp tham gia hoạt động tuyên truyền tại cơ sở. Ông tìm đến trưởng bản ở xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ trước đây, thống nhất địa điểm, cách tổ chức; tự tay vẽ khoảng 20 bức tranh tuyên truyền trên giấy để trưng bày. Người dân đi làm đồng về dừng lại xem tranh, trao đổi về những thông điệp phòng, chống ma túy. Ông ghi lại những khoảnh khắc ấy bằng máy ảnh.

Cách làm này giúp người nghệ sĩ vừa có chất liệu sáng tác, vừa trực tiếp đóng góp vào hoạt động tuyên truyền. Những khuôn hình được ghi lại từ hoạt động tuyên truyền ở cơ sở, gắn sáng tác với đời sống cộng đồng.

Ảnh tuyên truyền phòng chống tác hại ma túy của NSNA Trịnh Việt Hùng.

Khoảng năm 2004-2005, khi tình hình ma túy tại một số khu vực diễn biến phức tạp, Hồng Định còn tìm đến Đồng Bẩm cũ, khu vực đầu cầu Gia Bảy và các bãi đất ven sông để ghi nhận thực tế. Tại những nơi khuất vắng, kim tiêm và vật dụng phục vụ việc tiêm chích bị vứt bỏ.

Có lần, khi bắt gặp một nhóm người đang tiêm chích ở chân cầu Gia Bảy, ông bị phản ứng, không được đồng ý cho chụp ảnh. Sau khi giải thích mục đích tác nghiệp, ông phải lựa chọn góc chụp từ phía sau để tránh làm lộ khuôn mặt.

Những trải nghiệm ấy cho thấy những đặc thù và không ít rủi ro khi tiếp cận đề tài. Theo ông, dù tình trạng sử dụng ma túy công khai tại những địa điểm từng ghi nhận đã giảm, hiểm họa ma túy vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác tuyên truyền, cảnh báo tiếp tục được quan tâm, nhất là đối với giới trẻ.

Câu chuyện sáng tác của Hồng Định có thể thấy, đề tài phòng, chống ma túy không nhất thiết chỉ được thể hiện qua những hiện trường phức tạp hay hình ảnh trực diện. Việc chủ động tìm hiểu, kết nối cộng đồng và tham gia hoạt động tuyên truyền cũng mở ra những hướng tiếp cận giàu ý nghĩa.

Mở rộng góc nhìn, vượt qua rào cản tác nghiệp

Với nhiều nghệ sĩ, ma túy là đề tài khó bởi môi trường tác nghiệp phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc tiếp cận người sử dụng ma túy, người từng vi phạm pháp luật và gia đình chịu ảnh hưởng cũng đòi hỏi sự tinh tế, thấu hiểu và trách nhiệm nghề nghiệp.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Việt Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh tỉnh Thái Nguyên, cho rằng khó khăn không chỉ nằm ở việc tìm nhân vật, hiện trường mà còn ở cách lựa chọn góc nhìn và ứng xử với nhân vật. Một bức ảnh phản ánh hậu quả của ma túy, nếu thiếu cân nhắc, có thể khiến người từng lầm lỡ mặc cảm, làm tổn thương gia đình họ.

Vì vậy, người nghệ sĩ cần phản ánh sự thật nhưng vẫn bảo vệ phẩm giá con người, cảnh báo cái xấu mà không khép lại cơ hội làm lại cuộc đời của những người từng mắc sai lầm.

Tác phẩm đạt giải Nhất Cuộc thi ảnh phòng chống ma túy năm 2003 của NSNA Hồng Định.

Đề tài này cũng cần được vượt ra ngoài hình ảnh các chuyên án, tang vật hay những cuộc đấu tranh với tội phạm. Đó còn là sự bền bỉ của lực lượng chức năng trong tuyên truyền, vận động; nỗ lực phòng ngừa tại trường học, cộng đồng; sự đồng hành của gia đình và hành trình tái hòa nhập của người sau cai nghiện. Mỗi câu chuyện, mỗi nỗ lực ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa đều có thể trở thành chất liệu sáng tác có giá trị.

Thực tế, không phải nghệ sĩ nào cũng đủ điều kiện và tự tin để tiếp cận đề tài phức tạp này. Tác giả Dương Thanh Lên, người thường tìm đến những hình ảnh đẹp trong cuộc sống để sáng tác, thừa nhận chưa đủ tự tin để dấn thân vào đề tài ma túy. Ông mong muốn được tham gia các lớp tập huấn để trau dồi kỹ năng, mở rộng khả năng tiếp cận những vấn đề xã hội.

Sự e ngại ấy cho thấy bên cạnh trách nhiệm sáng tạo của mỗi nghệ sĩ, cần có những hoạt động định hướng và hỗ trợ phù hợp. Chi hội Nhiếp ảnh thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên hiện có 52 hội viên, trong đó 18 người là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đây là lực lượng có khả năng đóng góp tích cực vào việc phản ánh đời sống xã hội bằng hình ảnh...

Do đó, cần có sự phối hợp giữa Hội Văn học nghệ thuật, cơ quan báo chí và lực lượng chức năng trong cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho nghệ sĩ tiếp cận thực tế an toàn.

Các buổi tọa đàm, tập huấn về kỹ năng tác nghiệp, đạo đức nghề nghiệp; những chuyến đi thực tế, đợt sáng tác chuyên đề hoặc cuộc vận động sáng tác ảnh về phòng, chống ma túy sẽ là những hình thức hỗ trợ thiết thực.

Cùng với đó, cần khuyến khích nghệ sĩ khai thác đề tài theo nhiều hướng, từ cảnh báo hậu quả, thủ đoạn của tội phạm đến những mô hình phòng ngừa, hỗ trợ cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng. Sự đa dạng trong cách thể hiện sẽ giúp tác phẩm có chiều sâu, tránh đơn điệu và tăng khả năng tác động đến công chúng.

Nhiếp ảnh có lợi thế trong việc truyền tải thông điệp bằng hình ảnh trực quan, tác động trực tiếp đến cảm xúc và nhận thức người xem. Một tác phẩm có giá trị không nhất thiết phải là khuôn hình dữ dội, gây ám ảnh nhất, mà có thể là hình ảnh giúp người trẻ nhận diện hiểm họa, gia đình nâng cao cảnh giác hoặc cộng đồng thấu hiểu, sẻ chia với những người đang nỗ lực làm lại cuộc đời.

Khoảng trống trong sáng tác nhiếp ảnh về phòng, chống ma túy ở Thái Nguyên vì thế đặt ra yêu cầu mở rộng góc nhìn, phát huy là mở rộng góc nhìn và phát huy trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Khi có điều kiện tác nghiệp phù hợp, cùng sự chủ động tìm tòi và cách tiếp cận nhân văn, mỗi khuôn hình sẽ trở thành một tiếng nói trong công tác phòng, chống ma túy.