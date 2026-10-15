Khoảng trời sau giờ học

Những bức vẽ của học sinh trong giờ ra chơi.

Trên sân trường, những giai điệu trẻ trung vang lên, nối nhịp những bước chân trong điệu nhảy flashmob hay một tiết mục văn nghệ ngẫu hứng bên cây đàn guitar. Từ những động tác còn có phần rụt rè đến những nhịp tay, nhịp chân đồng đều, các em hòa mình vào không khí sôi nổi bằng sự tự tin và tinh thần tập thể.

Những chuyển động nối tiếp nhau, những nụ cười lan tỏa, khiến khoảng sân quen thuộc trở thành một không gian ngập tràn năng lượng. Ở đó, mỗi học sinh vừa được giải phóng năng lượng sau giờ học, vừa học cách phối hợp, sẻ chia và hòa nhịp cùng bạn bè.

Rời khỏi những thanh âm sôi động, một góc sân trường lại mang đến cảm giác bình yên. Bên những trang sách, học sinh tìm thấy một thế giới khác – nơi trí tưởng tượng được khơi mở, những câu chuyện đưa các em đến với những miền đất mới, những con người và những bài học vượt ra ngoài khuôn khổ lớp học.

Có em chăm chú lật từng trang sách, có em dừng lại trước một chi tiết thú vị, cùng bạn trao đổi những điều vừa khám phá. Thói quen đọc sách được nuôi dưỡng từ những khoảnh khắc giản dị như thế, khi việc tiếp nhận tri thức bắt đầu bằng sự tò mò và niềm yêu thích tự nhiên.

Học sinh Trường Tiểu học Quan Triều thực hiện bài nhảy Flashmob.

Theo cô Trần Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc: Việc tổ chức các hoạt động trong giờ ra chơi không chỉ giúp học sinh thư giãn sau những tiết học mà còn tạo điều kiện để các em phát triển năng khiếu, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và hình thành tinh thần đoàn kết. Từ những điệu nhảy tập thể, hoạt động đọc sách đến vẽ tranh, quan sát và khám phá thế giới xung quanh, mỗi trải nghiệm đều góp phần làm cho môi trường học đường trở nên sinh động, gần gũi hơn.

Trường Tiểu học Quan Triều lại mở ra một không gian khác. Trên trang giấy, hình ảnh mái trường, thiên nhiên, gia đình hay những điều gần gũi trong cuộc sống hiện lên qua góc nhìn trong trẻo của học sinh.

Mỗi bức tranh là một cách quan sát, một cách cảm nhận và cũng là lời kể riêng về thế giới xung quanh. Không cần những đường nét cầu kỳ, chính sự hồn nhiên trong ý tưởng và cách thể hiện đã tạo nên sức hấp dẫn cho những tác phẩm nhỏ.

Em Nguyễn Minh Anh, lớp 5A, Trường Tiểu học Quan Triều, chia sẻ: Em rất thích vẽ tranh trong giờ ra chơi vì có thể tự do sáng tạo những điều mình yêu thích. Khi vẽ, em thường nghĩ về mái trường, thầy cô, bạn bè và những cảnh vật xung quanh. Em cũng thích giới thiệu tranh của mình với các bạn để cùng xem, cùng chia sẻ ý tưởng. Nhờ vậy, giờ ra chơi trở nên vui vẻ và em có thêm nhiều cảm hứng sáng tạo.

Tại Trường Tiểu học Quan Triều và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, mỗi hoạt động mang một nhịp điệu riêng. Nếu những điệu nhảy đem đến sự sôi nổi, hào hứng thì trang sách, bức tranh lại tạo nên những khoảng lặng cần thiết. Sự đan xen giữa vận động và khám phá, giữa giao tiếp tập thể và trải nghiệm cá nhân khiến giờ ra chơi trở nên phong phú hơn, đồng thời góp phần hình thành những thói quen tích cực trong môi trường học đường.

Trong những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, học sinh có thêm cơ hội rèn luyện thể chất, phát triển khả năng sáng tạo, mở rộng hiểu biết và xây dựng những kết nối thân thiện. Để rồi, khi tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học mới, các em trở lại lớp với tinh thần sảng khoái, tâm thế sẵn sàng và thêm những trải nghiệm đẹp được tích lũy từ chính mái trường thân thuộc.