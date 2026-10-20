'Khoảng trời con gái': Bản hùng ca về mười bông hoa bất tử Đồng Lộc

Vở diễn “Khoảng trời con gái” của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh tham gia Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, dưới bàn tay dàn dựng của NSND Lê Hùng, đưa khán giả trở về những năm tháng kháng chiến chống Mỹ gian khổ, tái hiện câu chuyện xúc động về mười nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc.

Qua ngôn ngữ sân khấu truyền thống, tác phẩm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn các thế hệ đi trước và ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử cho hôm nay.

Trong dòng chảy của sân khấu cách mạng, những câu chuyện về sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn có sức lay động đặc biệt. “Khoảng trời con gái” không chỉ tái hiện một thời đạn bom khốc liệt mà còn mở ra thế giới tâm hồn trong trẻo của những cô gái tuổi mười tám, đôi mươi – những người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường để bảo vệ con đường chi viện cho miền Nam.

Vở diễn tái hiện cuộc sống và chiến đấu của 10 nữ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552 tại Ngã ba Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đây là tuyến giao thông chiến lược, nơi bom đạn của quân thù trút xuống ngày đêm nhằm ngăn chặn sự chi viện từ hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam.

Trong hoàn cảnh hiểm nguy ấy, những cô gái vẫn kiên cường bám đường, san lấp hố bom, bảo đảm giao thông thông suốt với tinh thần “Sống bám cầu, bám đường”.

Điều làm nên sức lay động của “Khoảng trời con gái” không chỉ nằm ở sự khốc liệt của chiến tranh mà còn ở những nét đời thường được khắc họa đầy xúc cảm. Phía sau nhiệm vụ nặng nề là những tâm hồn trẻ trung, hồn nhiên, những tình cảm đồng đội chân thành và ước mơ bình dị về ngày đất nước hòa bình.

Các cô gái cũng biết nhớ nhà, thương người thân, khát khao hạnh phúc và mong muốn được sống một cuộc đời bình thường như bao người trẻ khác. Chính sự tương phản giữa tuổi xuân đầy mơ ước và hiện thực chiến tranh khắc nghiệt khiến câu chuyện trên sân khấu trở nên gần gũi, chân thực.

Cao trào của tác phẩm gợi nhắc sự hy sinh anh dũng của cả tiểu đội. Mười cô gái đã mãi mãi nằm lại nơi Ngã ba Đồng Lộc, để lại biểu tượng bất tử về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần sẵn sàng cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nỗi đau trước sự mất mát cũng chính là điểm lắng đọng, khiến người xem thêm trân trọng giá trị của hòa bình và cuộc sống hôm nay.

Với sự dàn dựng của NSND Lê Hùng, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh lựa chọn một câu chuyện lịch sử giàu sức lay động để kết nối quá khứ với hiện tại. Vở diễn góp phần đưa những trang sử hào hùng đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ – những người không trực tiếp trải qua chiến tranh nhưng cần hiểu và trân trọng những hy sinh đã làm nên độc lập, tự do của dân tộc.

Giá trị của “Khoảng trời con gái” vì thế không dừng lại ở một tác phẩm nghệ thuật ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ ký ức lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và trao truyền những giá trị tốt đẹp giữa các thế hệ.

Khi ánh đèn sân khấu khép lại, hình ảnh mười cô gái Đồng Lộc vẫn còn đọng lại trong lòng người xem như mười bông hoa bất tử, tỏa sáng bằng lòng dũng cảm, tình yêu quê hương và khát vọng hòa bình của tuổi trẻ Việt Nam.

Khán giả có thể cảm nhận niềm vui trong những khoảnh khắc đời thường, sự ấm áp của tình đồng đội, rồi lặng đi trước những mất mát mà chiến tranh gây ra.

Những cung bậc cảm xúc nối tiếp nhau, từ xúc động, nghẹn ngào đến tự hào, biết ơn, giúp hình tượng các nữ thanh niên xung phong hiện lên không chỉ như những người anh hùng trong lịch sử mà còn là những con người bằng xương bằng thịt với tuổi trẻ, tình yêu và khát vọng riêng.

Sự kiện Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô” cũng góp phần thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.