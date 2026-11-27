Bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc và tổ chức họp bất thường bàn phân phối lợi nhuận cùng các hợp đồng lớn

Tổng công ty Khoáng sản TKV vừa gửi thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc thay đổi nhân sự điều hành cấp cao. Theo quyết định được Hội đồng quản trị thông qua, ông Lý Xuân Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty, chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 19/11/2026. Thời hạn giữ chức vụ của ông Lý Xuân Tuyên là 5 năm tính từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

Cùng với sự thay đổi tại ban điều hành, Vimico cũng vừa ban hành thông báo mời cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026. Cuộc họp dự kiến tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 15/12/2026 tại trụ sở Tổng công ty. Đối tượng tham dự là các cổ đông có mặt trong danh sách chốt đến ngày 20/11/2026 theo thông báo của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), với quyền tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác theo quy định.

Theo nội dung chương trình dự kiến, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 của Vimico sẽ xem xét thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời tiến hành bầu nhân sự bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ từ năm 2025 đến năm 2030. Doanh nghiệp đồng thời trình cổ đông phương án thực hiện phân phối phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết năm 2024.

Bên cạnh công tác nhân sự và phân phối lợi nhuận, đại hội dự kiến thông qua và chấp thuận hợp đồng mua bán phôi thép giữa Tổng công ty Khoáng sản TKV với Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Cổ đông cũng sẽ xem xét thông qua việc điều chỉnh hợp đồng mua bán đồng tấm (đồng cathode) giữa Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) với Vimico, cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Lãi ròng 9 tháng đầu năm 2026 vượt 3.462 tỷ đồng nhờ giá bán sản phẩm chính tăng cao

Kế hoạch kiện toàn nhân sự lãnh đạo và tổ chức đại hội bất thường bàn chia lợi nhuận chưa phân phối được triển khai sau khi Vimico ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh trong năm 2026. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt hơn 1.036 tỷ đồng, tăng thêm 442 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Khoáng sản TKV ghi nhận lãi ròng đạt hơn 3.462 tỷ đồng, tăng gần 2.095 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chính thúc đẩy lợi nhuận tăng cao trong ba quý đầu năm là do mặt bằng giá bán bình quân của các sản phẩm chính tăng so với cùng kỳ năm trước.