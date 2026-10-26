Khoáng sản Hà Giang (HGM): Lợi nhuận quý 3 'bốc hơi' 82% do giá bán lao dốc, rục rịch họp cổ đông bất thường

Lợi nhuận lao dốc do giá bán và sản lượng tiêu thụ sụt giảm

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt 48 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm 2025. Ban lãnh đạo doanh nghiệp lý giải nguyên nhân chính khiến doanh thu suy giảm mạnh đến từ việc giá bán bình quân sản phẩm giảm 61% và sản lượng tiêu thụ lùi 29%.

Trong kỳ, tốc độ giảm của giá vốn hàng bán diễn ra chậm hơn đà giảm của doanh thu khi chỉ giảm 14%, lùi về mức 21 tỷ đồng. Việc giá vốn neo cao khiến lợi nhuận gộp trong quý 3/2026 bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn 27 tỷ đồng, tương đương mức giảm 82% so với cùng kỳ.

Về các khoản chi phí, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 5,5 tỷ đồng, tăng 9%. Cùng lúc đó, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 32%, lùi xuống còn 1,8 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí, Khoáng sản Hà Giang báo lãi sau thuế 21 tỷ đồng trong quý 3/2026, giảm 82% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 167 tỷ đồng, sụt giảm 72%. Nguồn thu trọng yếu từ xuất khẩu kim loại Antimon chỉ đóng góp 162 tỷ đồng, giảm 73%. Phân khúc bán kim loại Antimon tại thị trường trong nước cũng giảm 46%, đạt 4,9 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của công ty đạt 73 tỷ đồng, giảm sâu 83% so với con số 422 tỷ đồng đạt được trong 9 tháng đầu năm 2025.

Quy mô tài sản thu hẹp, chuẩn bị họp đại hội cổ đông bất thường

Về tình hình tài chính, tính đến ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Khoáng sản Hà Giang ghi nhận ở mức 450 tỷ đồng, giảm 28% so với thời điểm đầu năm. Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ khoản tiền và các khoản tương đương tiền lùi về 212 tỷ đồng, giảm 18%. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn, phần lớn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, chỉ còn 89 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 60%. Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của công ty ghi nhận 74 tỷ đồng, giảm 50% so với đầu năm.

Bên cạnh việc công bố kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị công ty cũng vừa thông qua nghị quyết triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 04/12/2026 bằng hình thức trực tiếp. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp được ấn định là ngày 09/11/2026.

Các nội dung trọng tâm sẽ được trình lên đại hội bao gồm việc xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ. Cùng với đó, đại hội sẽ biểu quyết thông qua việc cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ công ty và xem xét công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 đến 2030.