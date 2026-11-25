Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm tại tại Thâm Quyến nhân dịp Tuần lễ cấp cao APEC. Ảnh: Nhà Trắng

Theo thông báo ngày 24/11 của Bộ Thương mại Trung Quốc, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số khoáng sản sang Mỹ sẽ tiếp tục được đình chỉ. Quyết định này được đưa ra ngay trước khi thời hạn tạm dừng hiện tại kết thúc vào cuối tuần.

Các khoáng sản thuộc diện này gồm germani, gali và antimon - những nguyên liệu được sử dụng trong cả lĩnh vực dân sự lẫn quân sự. Trung Quốc áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng này từ năm 2024, trước khi đồng ý tạm đình chỉ vào tháng 11/2025 nhằm giảm căng thẳng thương mại với Mỹ.

Động thái mới của Bắc Kinh được đánh giá là khá bất ngờ, nhất là khi Washington vừa công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhằm hạn chế khả năng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc. Những quy định này đã khiến một số nhà sản xuất chip của Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc phải tạm dừng một số lô hàng cho khách hàng Trung Quốc.

Trước đó, giới phân tích dự báo các biện pháp mới của Mỹ có thể kéo theo phản ứng đáp trả từ Bắc Kinh. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ có biện pháp đối phó nếu Washington tiếp tục hành động đơn phương, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia.

Trung Quốc giữ đòn bẩy từ vị thế chi phối chuỗi cung ứng

Việc gia hạn đình chỉ kiểm soát xuất khẩu cho thấy Trung Quốc vẫn có dư địa sử dụng lợi thế trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược để điều chỉnh mức độ căng thẳng thương mại với Mỹ.

Trung Quốc hiện giữ vị trí chi phối trong hoạt động khai thác, chế biến và cung ứng phần lớn khoáng sản thiết yếu và đất hiếm trên thế giới. Đây là những nguyên liệu đầu vào quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao, sản xuất chất bán dẫn và công nghiệp quốc phòng.

Lợi thế này từng trở thành đòn bẩy đáng kể của Bắc Kinh trong cuộc đối đầu thương mại với Washington, đặc biệt sau các đợt áp thuế trả đũa lẫn nhau năm 2025. Tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với đất hiếm, nhưng tạm đình chỉ chỉ một tháng sau đó. Thời hạn đình chỉ tiếp tục được gia hạn hồi đầu tháng 11 và dự kiến kéo dài đến ngày 10/1/2027.

Trong năm nay, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp nhau ba lần, gần nhất là bên lề hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo châu Á - Thái Bình Dương tại Trung Quốc tuần trước. Hai bên đang nỗ lực kiểm soát bất đồng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12 tới.

Tuy nhiên, những động thái hạ nhiệt gần đây chưa đồng nghĩa với việc các bất đồng căn bản đã được giải quyết. Trước hội nghị thượng đỉnh tháng này, Washington từng cáo buộc Bắc Kinh không thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận thương mại, trong đó có vấn đề xuất khẩu đất hiếm.