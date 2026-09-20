Khoảng lặng xúc động trước ngày lính mũ nồi xanh Việt Nam rời Nam Sudan

Ngày 19/9, khi hành trình hồi hương đã cận kề, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) Việt Nam đã dành thời gian đến với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại mái ấm St. Clare, Thủ đô Juba, Nam Sudan.

Giữa những ngày cuối nhiệm kỳ, khi công tác chuẩn bị cho chuyến bay trở về Việt Nam đang được gấp rút hoàn tất, chuyến thăm trở thành một khoảng lặng nhiều cảm xúc.

Những phần quà, cái nắm tay, nụ cười và vòng tay dành cho các em nhỏ cũng như lời chia tay giản dị của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với mảnh đất mà họ đã gắn bó suốt hơn một năm qua.

Những vòng tay thay lời chia tay

Tại mái ấm St. Clare, đoàn đã trao tặng quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, truyện tranh, đồ chơi, bánh kẹo, bóng cùng nhiều vật dụng thiết thực cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây.

Không khí nhanh chóng trở nên gần gũi khi các cán bộ, nhân viên BVDC2.7 cùng chơi, trò chuyện và chăm sóc các em. Sự khác biệt về ngôn ngữ dường như không còn là khoảng cách khi nụ cười, ánh mắt và những cử chỉ ân cần trở thành cách giao tiếp tự nhiên nhất.

Cán bộ BVDC2.7 dành những vòng tay ấm áp cho trẻ em tại mái ấm St. Clare. Ảnh: Văn Giang.

Những em lớn hào hứng với sách, truyện, bóng và quần áo mới. Có em nhanh chóng cầm trên tay lá cờ Việt Nam, có em vui thích với những món đồ chơi vừa được trao. Với những em còn quá nhỏ để hiểu ý nghĩa của món quà, sự quan tâm đôi khi chỉ đơn giản là một cái ôm, một lần được bế trên tay hay vài phút được vui đùa cùng những vị khách đến từ Việt Nam.

Một món quà mang hình ảnh Việt Nam được trao tới người dân tại Juba. Ảnh: Văn Giang.

Các em nhỏ hào hứng giao lưu cùng cán bộ, nhân viên BVDC2.7. Ảnh: Văn Giang

Mái nhà của những đứa trẻ cần được chở che

Mái ấm St. Clare được thành lập từ tháng 12/2012 nhằm cưu mang trẻ em mồ côi từ nhiều khu vực của Nam Sudan, hỗ trợ các em học tập và tạo cho các em một nơi có thể gọi là nhà.

Hiện cơ sở đang chăm sóc khoảng 250 người thuộc nhiều nhóm tuổi, phần lớn là trẻ em, trong đó có cả những trường hợp khuyết tật. Mái ấm có 17 nhân viên và người chăm sóc trực tiếp.

Niềm vui của trẻ em Juba khi nhận những món quà nhỏ từ các chiến sĩ Việt Nam. Ảnh: Văn Giang.

Trong điều kiện đời sống tại Nam Sudan còn nhiều khó khăn do xung đột, bất ổn và sức ép kinh tế - xã hội, sự hỗ trợ từ cộng đồng, chính quyền địa phương và các lực lượng quốc tế vẫn có ý nghĩa thiết thực đối với những cơ sở như St. Clare.

Bà Betty, người sáng lập mái ấm, bày tỏ sự xúc động trước những món quà và tình cảm mà đoàn Việt Nam mang tới, đồng thời mong những người lính mũ nồi xanh sẽ có dịp trở lại thăm các em.

Khoảng lặng trước giờ trở về

Chuyến thăm St. Clare diễn ra đúng thời điểm BVDC2.7 đang bước vào những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Trước đó một ngày, tại Bentiu, đơn vị đã tổ chức nghi thức chào cờ trước khi rời địa bàn sau hơn một năm làm nhiệm vụ. Khi tới Juba, cán bộ, nhân viên vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp hành lý, hoàn thiện thủ tục, vừa chuẩn bị cho kế hoạch trở về Việt Nam.

Theo dự kiến, đoàn sẽ được máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đón về nước ngày 24/9.

Những phần quà giản dị mang theo tình cảm của người lính mũ nồi xanh Việt Nam. Ảnh: Văn Giang.

Giữa quãng thời gian ngắn và nhiều công việc phải hoàn tất, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam vẫn dành một phần thời gian cho trẻ em Juba. Chính điều đó khiến chuyến thăm không chỉ là một hoạt động trao quà, mà còn trở thành sự tiếp nối tinh thần sẻ chia đã được đơn vị duy trì trong suốt nhiệm kỳ.

Với các em nhỏ, ký ức về những người lính Việt Nam có thể chỉ là một quả bóng, một món đồ chơi hay một vòng tay ấm áp. Còn với những người sắp rời Nam Sudan, những cái ôm ấy có lẽ sẽ là một trong những hình ảnh còn theo họ rất lâu trên hành trình trở về Tổ quốc.