Khoảng lặng trước El Clasico

El Clasico còn mang ý nghĩa lớn với những ngôi sao Mbappe và Yamal.

Điều dễ nhận thấy nhất trước trận đại chiến lần này là sự vắng bóng gần như hoàn toàn của những màn "khẩu chiến" cay nghiệt giữa hai đại kình địch. Cả HLV Mourrinho bên phía Real Madrid lẫn HLV Hansi Flick bên phía Barcelona đều tỏ ra hết sức chừng mực trong các cuộc phỏng vấn. Không có những phát ngôn đanh thép, không màn nắn gân đối phương và cũng chẳng có bất kỳ động thái châm ngòi kịch tính nào.

Về phía báo chí Tây Ban Nha, các tờ báo thể thao hàng đầu như Marca hay Mundo Deportivo vốn nổi tiếng với việc khai thác triệt để từng ngóc ngách của Siêu kinh điển lần này cũng tỏ ra kín kẽ. Sự thiếu vắng các thông tin rò rỉ từ phòng thay đồ khiến giới chuyên môn chỉ có thể phán đoán dựa trên những số liệu thống kê bề nổi.

Tuy nhiên, đằng sau sự tĩnh lặng ấy lại là cuộc đấu trí nảy lửa về chiến thuật và màn so tài giữa những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tại Real, Mourrinho sở hữu lực lượng tấn công cực kỳ đắt giá với Kylian Mbappé, Vinícius Júnior và Jude Bellingham. Sự kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật và khả năng gây bùng nổ của bộ ba này luôn là mối đe dọa thường trực với bất kỳ hàng thủ nào. Việc "Kền kền trắng" giữ sự tập trung tối đa cho thấy họ đang chuẩn bị những phương án phản công sắc lẹm nhất.

Dưới bàn tay của HLV Hansi Flick, Barca trình diễn lối chơi kiểm soát bóng linh hoạt cùng khả năng gây áp lực tầm cao mạnh mẽ. Những tài năng Raphinha, Yamal hay Pedri tiếp tục là nguồn cảm hứng trong cách vận hành của đội chủ sân Camp Nou. Việc duy trì sự im lặng giúp Barca tập trung tối đa vào tính kỷ luật và khối liên kết đội hình.

Rộ tin Bacar giữ chân cầu thủ trong trận thua (2-4) trước PSG ở Champiopnes League để chuẩn bị cho siêu kinh điển, trong khi Real cố bấu víu đấu trường châu Âu vì "buông tay" La Liga khi bị đại kình địch bỏ xa 6 điểm. Nhưng giới chuyên môn không tin vào điều đó. Sự im ắng bất thường này không phải là dấu hiệu của sự giảm nhiệt hay thiếu hấp dẫn, mà trái lại, nó giống như khoảng lặng trước mỗi cơn bão. Khi cả hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha gạt bỏ mọi chiêu trò nhiễu loạn bên ngoài để dồn 100% sức lực vào chuyên môn, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một trận siêu kinh điển bùng nổ, cống hiến và đong đầy giá trị đỉnh cao.