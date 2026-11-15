Khoảng lặng dịu dàng giữa lòng Thủ đô

Chị Nguyễn Thị Hòa Hợp hướng dẫn học viên tập cưỡi ngựa chạy vòng tròn. (Ảnh: BẢO LONG)

Đó là nơi chị Nguyễn Thị Hòa Hợp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngựa Hà Nội và các cộng sự gắn bó với nghề hơn 10 năm qua.

Nằm ở phía tây Hà Nội, khuôn viên của câu lạc bộ khá rộng rãi và yên bình, phù hợp với những buổi thư giãn cuối tuần. Theo chị Hợp, ban đầu anh chị chỉ nuôi chơi cho vui, nhưng sau đó có nhiều người đến tham gia, trong đó có cả một số người nước ngoài, từ đó phát triển thành một câu lạc bộ, nơi những người yêu thích ngựa ở Hà Nội tìm đến. Do đam mê, cho nên chị đã nghiên cứu kỹ về các chủng loại ngựa, cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho từng giống. Khoảng bốn năm trở lại đây, nhiều gia đình tại Hà Nội đến câu lạc bộ đăng ký cho con học.

Gia đình chị Vương Ngô Hương Giang (40 tuổi) tham gia câu lạc bộ từ năm 2022; suốt bốn năm qua tuần nào chị cũng cho 2 con tham gia tập luyện. Chị Hương Giang chia sẻ: “Mặc dù các con tham gia nhiều môn thể thao phổ biến như bơi lội, bóng rổ, trượt pa tanh, nhưng tôi muốn tìm một môn khác biệt hơn và có tính quốc tế hơn. Sau này nếu các con có điều kiện ra nước ngoài giao lưu bạn bè tại hội trại quốc tế thì sẽ tự tin hơn”.

Chị Nguyễn Thị Thảo (phường Dương Nội, Hà Nội) biết đến câu lạc bộ qua bạn bè giới thiệu. Thấy địa điểm này gần nhà, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, chị đăng ký cho con là Minh Khoa, học sinh Trường tiểu học Archimedes Academy, tham gia hoạt động thứ bảy hằng tuần, đến nay đã sang khóa thứ 2, được tám tháng.

Chị Thảo chia sẻ, khóa phí 400.000 đồng/buổi; sang khóa thứ 2, chị thuê giáo viên riêng thì chi phí tăng lên 600.000/buổi. “Theo tôi kinh phí vẫn ở mức chấp nhận được. Điều tôi vui nhất là sau mỗi buổi tập về, con thường xuyên chia sẻ với bố mẹ những điều con đã làm được”.

Kết thúc buổi tập, mồ hôi vẫn còn chảy dài trên khuôn mặt, sau khi dắt ngựa về chuồng, bạn Minh Khoa chia sẻ: “Cháu rất đam mê môn này, cho nên cháu sẽ quyết tâm theo tập, dù nắng hay mưa đến lịch là cháu nhắc bố mẹ đưa đi. Các thầy ở đây rất nhiệt tình, theo cháu mới tập thì học thầy Khánh, muốn rèn tốt cơ bản, quy củ thì thầy Sương, học kỹ thuật nên theo thầy Tuấn nhiều kinh nghiệm”.

Chị Hòa Hợp cho biết, để có thể cưỡi ngựa thuần thục, mỗi học viên phải trải qua khóa học 12 buổi, mỗi buổi từ 30-45 phút, theo phương pháp một kèm một. Với trẻ em, ngoài huấn luyện viên, sẽ có thêm một nhân viên hỗ trợ. Tại đây, học viên được dạy cách điều khiển ngựa đi bộ, đi vòng tròn, cách ngồi đúng tư thế, cách cầm và điều khiển dây cương, tập lên và xuống ngựa, chạy nước kiệu, tập các tư thế ngã ngựa rồi mới tập chạy nước đại. Kết thúc khóa học, học viên sẽ dự một buổi thi để được cấp chứng chỉ.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, huấn luyện viên với 10 năm kinh nghiệm cho biết, khác với người lớn, dạy trẻ nhỏ cưỡi ngựa yêu cầu cao hơn về kỹ năng. Theo anh Tuấn, quá trình dạy các em bắt đầu từ việc cho ngựa ăn, vuốt ve, dắt ngựa đi bốn vòng quanh sân (hai vòng trái, hai vòng phải) để làm quen. Khi các em đã quen với ngựa, không còn cảm giác sợ, huấn luyện viên sẽ hướng dẫn tư thế lên ngựa, cách ngồi cho đến các bài tập khởi động trên yên. Trong lúc các nhân viên dắt ngựa đi vòng quanh sân, học viên thực hiện các động tác xoay tay, xoay vai, đầu, cổ, làm dẻo lưng, hông ngay trên lưng ngựa theo hướng dẫn. Độ khó tăng dần theo thời gian.

Bùi Ngọc An Giang, sinh viên ngành Y khoa tại Trường đại học VinUni, đã có bốn năm kinh nghiệm cưỡi ngựa. An Giang cho biết: “Là người ưa thích sự mạo hiểm, mỗi khi ngồi trên lưng ngựa, tôi thấy mình thoải mái, tự do. Môn thể thao này cần sự kiên trì và phải thật sự yêu quý động vật. Tôi đã thuần thục các kỹ năng cơ bản và có thể khống chế được chú ngựa “khó tính” nhất trong bầy. Chi phí môn này so với các bộ môn khác thì đắt hơn, nhưng với những gì ở đây cung cấp tôi thấy rất xứng đáng”, bạn Giang cho biết.

Bạn Nguyễn Như Trung, kỹ sư công nghệ thông tin cho biết: “Tôi là người thích cưỡi ngựa, leo núi, chinh phục đỉnh cao. Tôi mới học xong một khóa 12 buổi và bắt đầu học khóa thứ 2. Tôi thấy 12 buổi vừa qua chỉ như vỡ lòng, còn rất nhiều điều phải học. Môn thể thao này đòi hỏi sự kiên nhẫn, vì đây là sự phối hợp của hai cá thể, không chỉ phụ thuộc vào mình mà còn vào con ngựa. Không phải muốn mà được ngay. Hôm nay, tôi gặp con ngựa mà mất nguyên cả buổi để quen với nó. Mỗi hôm tính nết con ngựa lại khác, hôm buồn, hôm vui, đòi hỏi sự kiên nhẫn”.

Anh Mai Hồng Dương, Giám đốc Công ty Sun Stones Việt Nam, ở độ tuổi chớm 50 nhưng cũng đã có gần bốn năm gắn bó với bộ môn này. Anh và con trai Phúc Hải đến với Câu lạc bộ Ngựa Hà Nội từ năm 2022. Sở thích cưỡi ngựa của hai bố con đến sau một chuyến đi sang Mông Cổ, nơi có những cánh đồng cỏ bao la bát ngát rất đẹp với rất nhiều ngựa. Sau chuyến đi, hai bố con quyết định tìm một nơi để học cưỡi ngựa và câu lạc bộ này là nơi 2 bố con đặt niềm tin. Nay có thêm em Khắc Hiếu, gia đình có ba thành viên cùng sinh hoạt ở câu lạc bộ.

Sau khi tập luyện một thời gian, anh Dương ấp ủ mong muốn có một chú ngựa riêng để ba bố con chăm sóc, tập luyện cùng. Tháng 2 vừa qua. anh Dương may mắn tìm được con ngựa. Sau tám tháng, nhờ câu lạc bộ hướng dẫn, hỗ trợ chăm sóc, đến nay anh đã thuần hóa thành công một con để ba bố con cùng tập. Định kỳ chủ nhật hằng tuần, ba bố con anh Dương lên chăm sóc, huấn luyện, tập cùng ngựa; lúc rảnh trong tuần, anh Dương đến thêm một buổi.

Điều đáng nói, ngoài việc mong muốn được cung cấp những kiến thức cơ bản, rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết và thú vị thông qua môn cưỡi ngựa, đây cũng là cách nhiều gia đình lựa chọn nhằm giáo dục cho con em mình cách sống hòa thuận với thiên nhiên, giúp trẻ nuôi dưỡng tình yêu thương, lòng trắc ẩn và một tâm hồn giàu cảm xúc. Anh Dương chia sẻ: “Chơi với ngựa, tôi có cảm giác khác biệt, thoải mái; ngựa cảm nhận được tình cảm của mình, mình đi đâu nó đi theo đó. Con Cát Tường đã ba tuổi rưỡi, qua tám tháng huấn luyện đã đủ tiêu chuẩn để cưỡi, tập luyện và thi đấu. Con Như Ý mới được một tuổi rưỡi, cần chăm sóc đến khi ngoài ba tuổi mới cưỡi được”.

Một trong những điều các bậc cha mẹ quan tâm nhất khi cho con theo học cưỡi ngựa tại câu lạc bộ là các con có được trải nghiệm để trưởng thành hơn trong cuộc sống. Anh Dương chia sẻ: Những người yêu con vật và thiên nhiên là những người sống tình cảm, nhân văn và rất có trách nhiệm với cuộc sống. Một đứa trẻ biết yêu thương những con vật sống cũng sẽ biết cách yêu thương những người quanh mình. Mình tin rằng, tình yêu dành cho động vật là hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu. Mình cho con tham gia khóa học với hy vọng dù con còn nhỏ nhưng nếu biết nói lời ngọt ngào, biết cách trao đi yêu thương cho động vật, tương lai con sẽ trở thành người có trái tim ấm áp và tử tế, luôn sẵn lòng đối đãi dịu dàng với thế giới này.

Chị Hòa Hợp cho biết thêm, học cưỡi ngựa không chỉ là để các con biết ngồi trên lưng ngựa, điều khiển ngựa đi, dừng hay chuyển hướng. Sau mỗi khóa học, các con sẽ có cơ hội áp dụng những kỹ năng đã học vào thực tế, thông qua các chuyến dã ngoại. “Hành trình cưỡi ngựa của các con không chỉ dừng lại ở những giờ học trên sân tập.

Chúng tôi mong muốn xây dựng một hành trình lâu dài, nơi các con có cơ hội thực hành, trải nghiệm, giao lưu và trưởng thành qua từng hoạt động”, chị Hợp nhận xét. Giữa phố thị ồn ào, nơi con người ngày càng ít điều kiện gần gũi với thiên nhiên, Câu lạc bộ Ngựa Hà Nội của chị Hợp như một khoảng lặng dịu dàng. Nơi đó, có người phụ nữ với mái tóc muối tiêu, nụ cười đôn hậu và trái tim chan chứa tình thương, có tiếng ngựa hí vang trong gió...