Khoảng khắc gần 800 mẹ bầu cùng tập yoga tại Hà Nội

Sáng 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), gần 800 mẹ bầu đồng diễn yoga trong khuôn khổ Festival Mẹ bầu & Em bé 2026. Sự kiện lan tỏa thông điệp về thai kỳ khỏe mạnh, hạnh phúc.

Video: Gần 800 mẹ bầu đồng diễn Yoga tại Hà Nội

Chị Trần Thanh (sống tại Hà Nội) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị tham gia chương trình đông bà bầu như vậy: “Bình thường ở nhà tôi tập yoga vài buổi mỗi tuần, thấy cơ thể khỏe hơn, đỡ mỏi và tinh thần cũng tốt hơn. Với mẹ bầu thì hiệu quả càng rõ rệt. Tôi tham gia đồng diễn để lan tỏa tinh thần sống khỏe đến các mẹ đang mang bầu khác”.

Theo các chuyên gia, yoga mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho thai phụ. Ngoài việc cải thiện sức khỏe, giữ gìn vóc dáng, yoga còn giúp họ tập trung vào hơi thở và cơ thể, từ đó giảm thiểu căng thẳng và những suy nghĩ tiêu cực trong thai kỳ. Quan trọng hơn, yoga là cầu nối giúp người mẹ gắn kết sâu sắc với bé yêu, tạo nền tảng cho sự phát triển lành mạnh của em bé.

Tham gia buổi đồng diễn chủ yếu là những thai phụ ở độ tuổi 20-40, đang mang thai từ những tuần đầu tiên cho đến tuần thứ 35. Mỗi động tác, mỗi nhịp thở của họ đều mang theo sự yêu thương và mong muốn dành điều tốt đẹp nhất cho con.

Với chủ đề “Growing with Love - Kiến tạo thế hệ hạnh phúc”, Ban tổ chức muốn gửi thông điệp một em bé được yêu thương sẽ lớn lên trong hạnh phúc; nhiều em bé được yêu thương sẽ cùng tạo nên một thế hệ hạnh phúc.

Sự kiện thêm phần vui tươi nhờ sự góp mặt của MC Thành Trung.

Ngoài màn đồng diễn yoga, Festival còn có các hoạt động như: Các em bé thi bò; Kidslympic Iron Racer chinh phục đường đua đầu đời của bé; lễ vinh danh đặc biệt dành cho cộng đồng mẹ và bé. Sự kiện còn có sự góp mặt của hơn 200 gian hàng mua sắm.

Bà Đỗ Thị Duyến, đại diện đơn vị tổ chức cho hay, hoạt động đồng diễn yoga được tổ chức trong 7 năm qua dành cho các mẹ bầu tại Hà Nội nhằm tạo sân chơi kết nối các mẹ bầu, các gia đình với nhau. Sau chương trình tại Hà Nội, Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 dự kiến tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM vào tháng 11/2026.