Khả năng vận chuyển phương tiện quân sự là một trong những yếu tố quan trọng quyết định giá trị của máy bay vận tải chiến trường.

Với A400M, Airbus hướng tới khả năng chuyên chở vượt xa những vận tải cơ chiến thuật truyền thống.

Máy bay có khoang hàng dài khoảng 17,7 m, rộng khoảng 4 m và cao khoảng 3,85 m.

Thể tích khoang hàng đạt khoảng 340 m³, tạo không gian tương đối rộng để vận chuyển các phương tiện và thiết bị có kích thước lớn.

Tải trọng tối đa của A400M đạt khoảng 37 tấn. Đây là con số cho phép máy bay vận chuyển nhiều loại xe quân sự, từ xe địa hình, xe bọc thép chở quân đến một số phương tiện chiến đấu bộ binh phù hợp với giới hạn kích thước và tải trọng.

Không gian khoang hàng cũng được thiết kế để vận chuyển trực thăng. Tùy loại phương tiện, máy bay có thể mang theo trực thăng tấn công Tiger hoặc trực thăng hỗ trợ hạng nhẹ H145M.

Khả năng này giúp A400M đảm nhiệm nhiệm vụ triển khai lực lượng tới những khu vực xa căn cứ chính.

Thay vì phải tháo rời phương tiện hoặc vận chuyển bằng nhiều chuyến bay nhỏ, quân đội có thể đưa trực tiếp một số trang thiết bị tới khu vực cần thiết.

Cửa khoang hàng phía sau được thiết kế dạng đường dốc, hỗ trợ phương tiện quân sự di chuyển lên xuống.

Đây cũng là bộ phận quan trọng trong các nhiệm vụ thả hàng và triển khai binh sĩ bằng đường không.

Ngoài vận chuyển phương tiện, A400M có thể bố trí tới 116 binh sĩ trong cấu hình chở quân phù hợp. Máy bay cũng có thể thay đổi cấu hình để thực hiện nhiệm vụ sơ tán y tế.

Tuy nhiên, tải trọng tối đa và thể tích khoang hàng không thể được khai thác đồng thời trong mọi điều kiện.

Trọng lượng phương tiện, nhiên liệu, tầm bay và điều kiện đường băng đều ảnh hưởng đến khả năng chuyên chở thực tế.

Đây là điểm cần lưu ý khi đánh giá năng lực của A400M. Máy bay có khoang hàng lớn nhưng không đồng nghĩa mọi phương tiện quân sự đều có thể được đưa lên máy bay mà không cần tính toán về kích thước, trọng tâm và giới hạn tải trọng.