Sun Phu Quoc Airways đưa vào khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải từ ngày 26.11.2026

Chương trình tập trung tìm hiểu hệ thống sản phẩm, dịch vụ, mô hình tổ chức du lịch và các điểm đến đặc sắc, mở rộng cơ hội hợp tác, xây dựng tour và kết nối nguồn khách giữa hai thị trường.

Đón cơ hội từ đường bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải

Việc Sun Phu Quoc Airways đưa vào khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải mở thêm lựa chọn di chuyển giữa hai thị trường du lịch có quan hệ giao lưu lâu năm.

Từ Hà Nội, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam, đến Thượng Hải, đầu tàu kinh tế, thương mại và cửa ngõ giao thương quốc tế của Trung Quốc, đường bay mới được kỳ vọng tạo thuận lợi cho hoạt động trao đổi khách.

Đồng thời, mở rộng khả năng tiếp cận các điểm đến của Trung Quốc đối với doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, mở rộng mạng bay quốc tế của Sun PhuQuoc Airways.

Những du khách đầu tiên trên chuyến bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải của Sun Phu Quoc Airways

Đón cơ hội từ kết nối hàng không, chuyến famtrip lần này có sự tham gia của khoảng 90 doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Danh sách đoàn quy tụ nhiều thương hiệu lữ hành và đơn vị kinh doanh du lịch như: Hoàng Long Travel, MTA Travel, Thiên Phước Travel, Today Travel Đà Nẵng, Helios, Omega, Apollo, ANZ, Top Travel, Sun Tour, Du lịch Việt, Bình Minh Travel, Vietnam Happy Trip, Đoàn Gia Tourist, Viet Ocean Tour, Art Tourism, Viettour, Vietnicosco, cùng đại diện Sun Phu Quoc Airways và nhiều doanh nghiệp khác.

Sự tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp tạo điều kiện để hoạt động khảo sát có thêm chiều sâu và tính thực tiễn. Các đơn vị trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đánh giá chất lượng dịch vụ, tìm hiểu khả năng tổ chức tour, đồng thời có thêm cơ sở trao đổi, kết nối với đối tác tại Trung Quốc.

Hành trình 6 ngày 5 đêm do Sunway China tổ chức, đi qua bốn địa danh gồm Thượng Hải, Chu Gia Giác, Hồ Châu và Hàng Châu. Đây là tuyến khảo sát kết hợp nhiều loại hình sản phẩm, từ du lịch đô thị, văn hóa, di sản, cảnh quan sông nước đến giải trí, mua sắm và dịch vụ lưu trú.

Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam khảo sát điểm đến Chu Gia Giác

Khảo sát sản phẩm văn hóa, du lịch đặc trưng

Tại Chu Gia Giác, đoàn sẽ tìm hiểu mô hình khai thác du lịch cổ trấn với hệ thống kênh đào, cầu đá, những dãy nhà cổ và không gian sinh hoạt ven sông.

Mang đặc trưng kiến trúc thủy hương Giang Nam, Chu Gia Giác đem đến góc nhìn thực tế về cách tổ chức sản phẩm du lịch di sản gắn với cảnh quan, kiến trúc và đời sống cộng đồng.

Tiếp đó, tại Hồ Châu, đoàn khảo sát Khu du lịch Long Chi Mộng, trong đó có Cổ trấn Thái Hồ được xây dựng theo phong cách thủy hương Giang Nam.

Không gian phố cổ, cầu đá, kênh nước và những dãy nhà treo đèn lồng tạo nên diện mạo du lịch đặc trưng, đặc biệt khi lên đèn vào buổi tối.

Một hoạt động trải nghiệm quan trọng tại đây là thưởng thức chương trình nghệ thuật thực cảnh “Túy Mỹ Thái Hồ”.

Thông qua chương trình, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu cách kết hợp biểu diễn nghệ thuật, cảnh quan và công nghệ sân khấu trong phát triển sản phẩm du lịch ban đêm.

Đây là loại hình có khả năng tạo thêm sức hút cho điểm đến, kéo dài thời gian trải nghiệm và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Tại Hàng Châu, chương trình khảo sát tập trung vào các điểm đến văn hóa, cảnh quan và sản phẩm đặc sản địa phương. Đoàn sẽ dạo quanh Tây Hồ, tham quan Liễu Lãng Văn Oanh, phố cổ Thanh Hà Phường, Nhà Đồng Giang Nam, đồng thời tìm hiểu hoạt động kinh doanh tại cửa hàng trà Long Tỉnh và cửa hàng tơ lụa.

Những điểm khảo sát này phản ánh sự kết nối giữa tài nguyên cảnh quan, văn hóa truyền thống và thương mại du lịch. Tây Hồ là không gian cảnh quan nổi tiếng, trong khi trà Long Tỉnh và tơ lụa gắn với những sản phẩm đặc trưng của Hàng Châu.

Đây cũng là những nội dung có thể giúp doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu cách đưa đặc sản, nghề truyền thống và trải nghiệm mua sắm vào chương trình tour, tạo thêm giá trị cho hành trình.

Khoảng 90 doanh nghiệp du lịch tham gia khảo sát tour tuyến mới nhân khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải

Tìm hiểu hệ sinh thái dịch vụ của đô thị du lịch hiện đại

Tại Thượng Hải, đoàn sẽ khảo sát nhiều khu vực tiêu biểu, phản ánh diện mạo của một trung tâm kinh tế, thương mại và du lịch quốc tế. Các điểm đến gồm khu tài chính Lục Gia Chủy, Bến Thượng Hải, Bắc Bến Thượng Hải, phố đi bộ Nam Kinh, Tân Thiên Địa, phố Wukang và khu thương mại Miếu Thành Hoàng.

Lục Gia Chủy thể hiện diện mạo đô thị hiện đại với các công trình cao tầng và trung tâm tài chính, Bến Thượng Hải lại mang dấu ấn kiến trúc lịch sử, cảnh quan ven sông và hoạt động du lịch đô thị.

Trong khi đó, phố đi bộ Nam Kinh và Tân Thiên Địa là những không gian thương mại, ẩm thực, giải trí có sức hút đối với khách tham quan.

Đoàn cũng sẽ trải nghiệm một số dịch vụ và điểm kinh doanh tiêu biểu như Starbucks, khu vực bên ngoài du thuyền LV, Rei Coffee, cửa hàng ngọc, đá quý và cửa hàng thuốc Đông y.

Những điểm đến này giúp doanh nghiệp có thêm thông tin thực tế về hệ thống dịch vụ, tiêu dùng, mua sắm và các trải nghiệm được đưa vào chương trình du lịch tại Thượng Hải.

Bên cạnh các điểm tham quan, đoàn lưu trú tại những khách sạn thuộc phân khúc 4 sao, gồm Longemont Yes Hotel tại Hồ Châu, Yinhu Junyi Hotel tại Hàng Châu và Shanghai Dixuan Narada Resort tại Thượng Hải.

Việc trải nghiệm thực tế cơ sở lưu trú cũng là nội dung cần thiết để doanh nghiệp đánh giá chất lượng dịch vụ, điều kiện đón tiếp và khả năng lựa chọn đối tác phục vụ các đoàn khách Việt Nam.

Với lịch trình bao quát nhiều nhóm sản phẩm, chuyến khảo sát tạo điều kiện để các doanh nghiệp đánh giá tương đối toàn diện một tuyến du lịch liên kết Thượng Hải - Hồ Châu - Hàng Châu.

Từ cảnh quan cổ trấn, di sản văn hóa, nghệ thuật thực cảnh đến trung tâm thương mại, phố đi bộ và hệ thống khách sạn, mỗi điểm khảo sát cung cấp thêm dữ liệu thực tế cho quá trình thiết kế sản phẩm và tổ chức tour.

Những vị khách đầu tiên trên chuyến bay thẳng Thượng Hải - Hà Nội ngày 26.11

Hàng không mở rộng dư địa hợp tác du lịch

Theo ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt, điểm đáng quan tâm của chuyến khảo sát này là sự kết hợp giữa kết nối hàng không và hoạt động tìm kiếm sản phẩm tại thị trường nguồn Trung Quốc.

“Khi có thêm đường bay thẳng Hà Nội - Thượng Hải, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tổ chức các đoàn khảo sát, xây dựng chương trình tour với mức giá tốt và kết nối với đối tác sở tại”.

Đối với thị trường Trung Quốc, Thượng Hải có thể đóng vai trò cửa ngõ để phát triển các hành trình liên tuyến, kết hợp du lịch đô thị, văn hóa, cảnh quan và mua sắm tại những địa phương lân cận như Hồ Châu, Hàng Châu.

Hành trình khảo sát lần này cũng gợi mở khả năng thiết kế các tour có chiều sâu trải nghiệm, kết hợp những điểm đến quen thuộc với các sản phẩm mới, phù hợp nhiều nhóm khách khác nhau.

Ở chiều ngược lại, đường bay mới cũng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp du lịch hai nước thúc đẩy trao đổi khách.

Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng cường làm việc với đối tác Trung Quốc, giới thiệu sản phẩm du lịch trong nước, xây dựng chương trình đón khách và nghiên cứu những phân khúc có tiềm năng.

Đường bay mới cũng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp du lịch hai nước thúc đẩy trao đổi khách

Việc khoảng 90 doanh nghiệp cùng tham gia một chương trình khảo sát cũng mở rộng cơ hội chia sẻ thông tin, kinh nghiệm khai thác thị trường và kết nối kinh doanh trong cộng đồng lữ hành.

Những đánh giá trực tiếp về điểm đến, dịch vụ, lưu trú và khả năng tổ chức tour sẽ là cơ sở để các đơn vị xem xét đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối sau chuyến đi.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng rõ nét, lợi thế về đường bay cần được phát huy bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng phối hợp giữa hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú cùng các đơn vị cung ứng tại điểm đến.

Từ kết nối hàng không, cơ hội hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc được mở rộng theo hướng thiết thực hơn, gắn với nhu cầu thị trường và khả năng hình thành những sản phẩm có sức cạnh tranh.

Chương trình này cũng hướng tới hiện thực hoá các hoạt động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.