Trong tham luận về chính sách nhà giáo tại Hội thảo giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) đã nêu nhiều bất cập về thực tế tiền lương nhà giáo hiện nay.

Theo Cục, Luật Nhà giáo đã xác lập nguyên tắc lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, đồng thời có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc và theo vùng.

Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này vẫn chưa được cụ thể hóa đồng bộ trong hệ thống bảng lương để tạo ra sự thay đổi thực chất về thu nhập và vị thế nghề nghiệp.

Cục Nhà giáo dẫn thực tế cho thấy đa số nhà giáo đang được xếp lương thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác có cùng yêu cầu trình độ đào tạo và hạng chức danh nghề nghiệp.

Cụ thể, trong khi hầu hết viên chức các ngành, lĩnh vực khác được xếp theo 3 hạng là hạng III (áp dụng lương của viên chức loại A1), hạng II (áp dụng lương của viên chức loại A2.1), hạng I (áp dụng lương của viên chức loại A3.1) thì ở ngành giáo dục, chỉ có khoảng 12% giảng viên, giáo viên bậc đại học và giáo dục nghề nghiệp (trung cấp, cao đẳng) được hưởng lương tương tự viên chức.

Trong số 12% này, chỉ có 1,17% nhà giáo được xếp ở nhóm lương cao nhất (A3.1 hoặc A3.2).

Khoảng 88% nhà giáo còn lại, bao gồm giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và dự bị đại học, đang chịu mức xếp lương thấp hơn 2-3 thang bậc lương so với viên chức ngành khác.

Thậm chí, giáo viên mầm non hạng I có thang lương thấp hơn cả viên chức hạng II của ngành khác. Giáo viên phổ thông, giáo dục thường xuyên và dự bị đại học hạng I cũng chỉ xếp lương ngang mức viên chức hạng II.

So sánh tiền lương của nhà giáo và viên chức các ngành, lĩnh vực khác.

Khi chuyển sang xếp bậc nghề nghiệp, đa số viên chức ngành khác được xếp 3 bậc với bậc cao nhất là bậc 5. Nhưng ở ngành giáo dục, 88% giáo viên mầm non và phổ thông chỉ được xếp tối đa đến bậc 4, ngang với viên chức hỗ trợ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ cho rằng nếu trực tiếp chuyển xếp lương mới theo danh mục này mà không có cơ chế riêng, lương giáo viên sẽ tiếp tục ở mức thấp hơn đa số viên chức ngành khác, không thể đáp ứng nguyên tắc “cao nhất”.

Trước thực tế trên, Bộ GD-ĐT đề nghị cần thiết kế cơ chế tiền lương riêng cho nhà giáo khi xây dựng chính sách tiền lương mới, bảo đảm lương nhà giáo được xếp cao nhất, xử lý triệt để các bất cập về mức lương khởi điểm, khoảng cách giữa các bậc lương và thang lương.

Cùng với đó, vị trí việc làm của giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, dự bị đại học cũng cần được thiết kế lại, nhằm đảm bảo tương xứng với vị trí, vai trò.

Bộ cũng kiến nghị cần sớm ban hành Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, ngay sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến đối với đề án cải cách tiền lương

“Cần cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ và thu hút nhà giáo thống nhất giữa các địa phương, tránh tình trạng chênh lệch do nguồn lực từng nơi, tạo cơ chế phát triển nghề nghiệp, thu nhập bền vững và môi trường làm việc đủ hấp dẫn để giữ chân người có năng lực lâu dài”, Bộ GD-ĐT kiến nghị.