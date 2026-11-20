Trong khi đó các chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiều hệ thống bão có thể gây mưa lớn, tuyết và thời tiết nguy hiểm tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và giao thông đường bộ.

Cảnh đông đúc trên một tuyến đường trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ở Chicago, Illinois, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trung tâm Dự báo FOX Weather cho biết các luồng gió mạnh trên cao tại miền Nam nước Mỹ có thể đưa nhiều hệ thống bão di chuyển qua khu vực miền Trung và miền Đông nước này. Trong khi đó, các hệ thống thời tiết từ Thái Bình Dương tiếp tục mang mưa đến những bang ven biển phía Tây.

Hiện tượng El Niño được cho là đang tác động đến hướng di chuyển của các luồng gió trên cao khi Mỹ bước vào mùa Đông. Theo dự báo, miền Nam có khả năng mưa nhiều hơn bình thường, trong khi một số khu vực phía Bắc có thể ấm và khô hơn mức trung bình.

Từ ngày 23-25/11, một hệ thống bão dự kiến di chuyển qua miền Trung và miền Đông nước Mỹ, gây mưa trên diện rộng từ thung lũng Mississippi và Ohio đến vùng Ngũ Đại Hồ và các bang ven Đại Tây Dương. Tại miền Tây, Washington, Oregon và California có thể xuất hiện mưa, trong khi các vùng núi cao thuộc dãy Cascades và Sierra Nevada có khả năng có tuyết.

Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) tại Mỹ diễn ra vào thứ Năm tuần thứ tư của tháng 11 hàng năm (năm nay rơi vào ngày 26/11), là ngày lễ truyền thống lớn để bày tỏ lòng biết ơn, mừng thu hoạch và sum họp gia đình.

Đến ngày 26/11, đúng dịp Lễ Tạ ơn, hệ thống bão đầu tuần dự kiến rời khỏi khu vực duyên hải miền Đông. Một số khu vực Đông Bắc, Ngũ Đại Hồ và phía Bắc vùng Great Plains có thể trở lại thời tiết khô ráo. Tuy nhiên, nếu bão di chuyển chậm hơn dự kiến, mưa có thể tiếp tục kéo dài dọc bờ Đông trong ngày lễ.

Tại miền Nam, nguy cơ mưa bão mạnh có thể gia tăng ở Texas, các bang ven Vịnh Mexico và một số khu vực Đông Nam. Mưa cũng có khả năng lan lên vùng Trung Đại Tây Dương trong những ngày cuối tuần sau kỳ nghỉ. Trong khi đó, các hệ thống bão tiếp theo từ Thái Bình Dương có thể tiếp tục gây mưa tại miền Tây và tuyết ở các vùng núi cao.

Về nhiệt độ, khu vực Đông Bắc, Trung Đại Tây Dương, Ngũ Đại Hồ và các bang phía Bắc được dự báo ấm hơn mức trung bình. Ngược lại, Tây Nam, vùng núi Southern Rockies, phía Nam Great Plains và thung lũng Hạ Mississippi có thể lạnh hơn bình thường.

Đối với những người mong muốn đón Lễ Tạ ơn trong khung cảnh có tuyết, Montana, Idaho, Wyoming và Colorado là những bang có khả năng xuất hiện tuyết phủ cao nhất, với xác suất lịch sử từ 70-90%. Một số khu vực khác có thể có tuyết gồm phía Bắc Minnesota, phía Bắc Wisconsin, bán đảo Upper Peninsula của Michigan và phía Bắc vùng New England.

Các chuyên gia lưu ý diễn biến và đường đi của các hệ thống bão vẫn có thể thay đổi, do đó thời tiết thực tế trong những ngày cao điểm đi lại cần tiếp tục được theo dõi.