Khoảng 800 đại biểu từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ dự Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW), đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW) và hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW).

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự hội nghị, trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp lớn trên thế giới như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, Max Hub, Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford.

Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị. Thông qua trao đổi chính sách và kinh nghiệm thực tiễn, sự kiện hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người học; gắn giáo dục với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Cuộc thi HNUE Olympic STEM 2025 với chủ đề “Shaping a Green Future – Kiến tạo tương lai xanh”. Ảnh tư liệu: Thanh Tùng/TTXVN

Chương trình Hội nghị gồm một phiên chính thức vào sáng 8/10 và bốn phiên thảo luận chuyên đề trong hai ngày 8-9/10.

Hội nghị tập trung thúc đẩy 4 định hướng cốt lõi: Hạ tầng và dữ liệu - hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành "đúng, đủ, sạch, sống", liên thông và an toàn; đổi mới phương thức - đưa công nghệ vào thực chất giảng dạy, học tập và đánh giá năng lực người học; AI an toàn và trách nhiệm - khai thác AI hiệu quả, nâng cao năng lực số cho nhà giáo, giữ vững vai trò định hướng của thầy cô; hợp tác chiều sâu - chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang cùng nghiên cứu, phát triển và nhân rộng các giải pháp giáo dục mới.

Các phiên chuyên đề tập trung vào hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông; quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học; thúc đẩy hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp; sáng kiến Liên minh toàn cầu về trẻ em.

Bên cạnh các phiên thảo luận, Hội nghị dự kiến sẽ có hoạt động ký kết, trao các biên bản ghi nhớ hợp tác cấp Chính phủ, cấp Bộ, ngành, các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, tạo cơ hội kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước, quốc tế.

Triển lãm giáo dục và công nghệ giáo dục bên lề có 70 gian hàng đăng ký. Các khu trưng bày dự kiến có sự tham gia của các đối tác đến từ Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu (EU), Canada, Australia và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Trong số các gian hàng đăng ký, hơn 30 gian hàng thuộc các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, trường đại học trong và ngoài nước, tổ chức giáo dục nước ngoài. Thông qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận những mô hình, phương pháp và công nghệ mới; tìm kiếm đối tác phù hợp cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.