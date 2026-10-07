Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước - tại Họp báo. Ảnh: Minh Anh

Tín dụng toàn hệ thống đến ngày 30/9 đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025; dòng vốn tiếp tục được tập trung mạnh mẽ vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và hạ tầng chiến lược.

Tập trung nguồn vốn cho các động lực tăng trưởng

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - cho biết, thời gian qua, NHNN tiếp tục điều hành tín dụng phù hợp, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng.

Theo đó, tín dụng được định hướng vào các nhu cầu quan trọng phục vụ tăng trưởng kinh tế và một số lĩnh vực bất động sản phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Không tính dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu chế xuất; nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Mục tiêu là tạo điều kiện để người dân tiếp cận tín dụng đầu tư du lịch, đồng thời phân bổ vốn vào các lĩnh vực tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng.

Đến ngày 30/9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025 và tăng 16,69% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, nền kinh tế được bổ sung khoảng 2,2 triệu tỷ đồng so với cuối năm 2025 - ông Bắc cho biết.

Về cơ cấu tín dụng, đến cuối tháng 8, tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm 6,08%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,1%; thương mại - dịch vụ chiếm 70,11%.

Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với khoảng 77,44% dư nợ phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong đó, tín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 22%; doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 20%. Tín dụng xuất khẩu và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng lần lượt 33,32% và 39,62%.

Về điều hành thời gian tới, ông Phạm Thanh Hà cho biết NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục ưu tiên tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng ở lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Các ngân hàng tiếp tục đơn giản hóa thủ tục để người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

Đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi

Cụ thể, Chương trình cho vay nhà ở xã hội (NOXH) có quy mô ban đầu là 120.000 tỷ đồng với 4 ngân hàng thương mại (NHTM) tham gia, đến nay đã có 11 ngân hàng tham gia với quy mô hơn 153.000 tỷ đồng.

Lãi suất chương trình đã được điều chỉnh 6 lần, hiện nay là 7%/năm đối với chủ đầu tư và 6,5%/năm đối với người mua nhà. Thời gian được hưởng lãi suất ưu đãi đối với chủ đầu tư là 3 năm và người mua nhà là 5 năm.

Riêng đối với người mua nhà dưới 35 tuổi thì được hưởng thêm thời gian ưu đãi là 15 năm và lãi suất cho vay cũng được ưu đãi hơn (thấp hơn 2%/năm trong 5 năm đầu vay vốn và thấp hơn 1%/năm trong 10 năm tiếp theo so với lãi suất cho vay trung dài hạn VND bình quân của 4 NHTM nhà nước).

Đến ngày 31/8/2026, số tiền cam kết cho vay đạt khoảng 50.300 tỷ đồng, doanh số giải ngân của Chương trình đạt khoảng 17.500 tỷ đồng, tăng khoảng 9.950 tỷ đồng so với cuối năm 2025; dư nợ của Chương trình đạt khoảng 14.300 tỷ đồng.

Trong đó, cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua NOXH (bắt đầu triển khai từ ngày 31/5/2025), doanh số giải ngân cho vay đạt khoảng 577 tỷ đồng, dư nợ đạt khoảng 531 tỷ đồng.

Chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược có quy mô 500.000 tỷ đồng với 21 NHTM đang ký tham gia, thời gian triển khai đến hết năm 2030. Lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu từ 1% đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay. Thời gian ưu đãi tối thiểu là 2 năm.

Đến 31/8/2026, dư nợ tín dụng của Chương trình tại các NHTM khoảng 16.910 tỷ đồng. Trong thời gian tới, dự kiến có nhiều dự án lớn được triển khai và có nhu cầu vốn lớn, trên cơ sở nhu cầu vốn tín dụng của các dự án, NHTM sẽ xem xét cho vay theo quy định.

Chương trình thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm xã hội cao của các NHTM cùng Chính phủ thực hiện các đột phá chiến lược về hạ tầng, giao thông, công nghệ chiến lược theo tinh thần tại các nghị quyết của Đảng, Chính phủ.

Chương trình cho vay đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản với quy mô ban đầu là 15.000 tỷ đồng. Sau 4 lần nâng quy mô và được mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia thành Chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, đến nay, quy mô Chương trình là 185.000 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 8/2026, doanh số giải ngân lũy kế của Chương trình đạt gần 238.120 tỷ đồng (đạt 128,7% quy mô Chương trình) với 88.434 lượt khách hàng được giải ngân./.