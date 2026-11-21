Hình ảnh Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia” Lào Cai và Hồng Hà năm 2025

Hoạt động giao lưu thể thao giàu ý nghĩa khu vực biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Hồng Hà (Trung Quốc).

Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua, hai quốc gia” tại Lào Cai (Việt Nam) - Hồng Hà (Trung Quốc) được tổ chức trên địa bàn, phường Cam Đường, phường Lào Cai và huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Năm 2026, tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với phía Hồng Hà triển khai sự kiện.

Theo chương trình dự kiến, ngày 18/12, Ban Tổ chức đón các đoàn, kiểm tra điều kiện thi đấu, họp chuyên môn và tổ chức hoạt động giao lưu. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 19/12 tại Quảng trường Kim Tân.

Giải năm nay gồm hai nội dung thi đấu: đua xe địa hình băng đồng (Mountain Bike) và đua xe đường trường (Road Bike). Các vận động viên nam, nữ tranh tài ở những nhóm tuổi khác nhau; bên cạnh thành tích cá nhân còn có hình thức thi đấu đồng đội hữu nghị Việt - Trung.

Ở nội dung địa hình băng đồng, các tay đua dự kiến thi đấu sáng 19/12 trên quãng đường 25 km thuộc địa bàn phường Lào Cai và phường Cam Đường. Khoảng 300 vận động viên tham gia, chia đều cho hai quốc gia. Tuyến đua dự kiến xuất phát và về đích tại Quảng trường Kim Tân, đi qua các cung đường đồi chè Linh Dương, đồi Nhạc Sơn và một số tuyến đường trong khu vực.

Điểm nhấn chặng đua đường trường xuyên biên giới dài 80 km

Điểm nhấn của sự kiện là nội dung đường trường diễn ra sáng 20/12, dự kiến thu hút 400 vận động viên, trong đó mỗi nước có 200 người.

Đường đua dài 80 km gồm 45 km trên lãnh thổ Việt Nam và 35 km trên lãnh thổ Trung Quốc. Các tay đua xuất phát tại Đại lộ Trần Hưng Đạo, đi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang Hà Khẩu, sau đó quay lại để về đích tại khu vực xuất phát.

Đáng chú ý, nội dung đồng đội hữu nghị được tổ chức theo hình thức ghép các câu lạc bộ, hiệp hội hoặc đơn vị của hai nước. Mỗi đội gồm 6 vận động viên, trong đó 3 người Việt Nam và 3 người Trung Quốc; thành tích được tính chung cho cả đội. Cách thức thi đấu này tạo cơ hội giao lưu, gắn kết giữa các tay đua bên cạnh mục tiêu tranh tài.

Các vận động viên tham gia giải đua năm 2025

Vận động viên Việt Nam thuộc các tỉnh, thành phố, câu lạc bộ xe đạp, liên đoàn, hiệp hội có thể đăng ký tham gia theo điều lệ. Hồ sơ gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai trước ngày 12/12/2026. Người tham dự phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc cam kết bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe thi đấu.

Về giải thưởng, vận động viên giành giải Nhất ở mỗi nội dung cá nhân được trao cúp và 15 triệu đồng; các vị trí từ thứ hai đến thứ 20 được nhận thưởng bằng tiền mặt. Đội đạt giải Nhất nội dung đồng đội hữu nghị Việt - Trung được thưởng 6 triệu đồng. Những vận động viên hoàn thành lộ trình thi đấu sẽ được trao kỷ niệm chương.

Để giải diễn ra an toàn, các cơ quan chức năng hai bên phối hợp triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thủ tục xuất nhập cảnh, y tế và cứu hộ. Phương án đường đua và các điều kiện tổ chức sẽ tiếp tục được thống nhất, phê duyệt theo quy định.

Qua các mùa tổ chức, “Một đường đua, hai quốc gia” dần trở thành hoạt động giao lưu thể thao giàu ý nghĩa tại khu vực biên giới Việt - Trung.

Việc vận động viên hai nước cùng thi đấu trên một cung đường góp phần tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy giao lưu nhân dân, đồng thời giới thiệu cảnh quan, văn hóa và tiềm năng du lịch của Lào Cai tới bạn bè quốc tế.