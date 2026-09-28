Khoảng 70% số người thiệt mạng do khủng bố tập trung tại 5 quốc gia

Theo Chỉ số Khủng bố Toàn cầu 2026 (Global Terrorism Index 2026), số người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới năm 2025 giảm 28%, xuống còn 5.582 người. Số vụ tấn công khủng bố cũng giảm gần 22%, còn 2.944 vụ, mức thấp nhất kể từ năm 2007. Có tới 81 quốc gia ghi nhận mức độ tác động của khủng bố giảm, trong khi chỉ 19 quốc gia ghi nhận tình hình xấu đi.

Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra một diễn biến đáng chú ý: tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhánh liên quan vẫn là tổ chức khủng bố gây nhiều thương vong nhất trong năm 2025, dù phạm vi hoạt động của nhóm này đã thu hẹp từ 22 quốc gia năm 2024 xuống còn 15 quốc gia trong năm 2025.

IS tiếp tục hoạt động tại 6 khu vực, từ Tây Á, châu Phi đến một số khu vực ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Các vụ tấn công liên quan đến IS chiếm gần 17% tổng số vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới. Đáng chú ý, trong khi số vụ tấn công của IS tại Tây Á và Bắc Phi giảm 39%, số vụ liên quan đến IS tại khu vực châu Phi hạ Sahara gần như tăng gấp đôi, từ 111 vụ năm 2024 lên 221 vụ năm 2025. Syria ghi nhận số vụ tấn công của IS cao nhất với 238 vụ.

Báo cáo cũng cho thấy bạo lực khủng bố đang tập trung tại một số quốc gia thay vì phân bổ đồng đều trên toàn cầu. Gần 70% số người thiệt mạng do khủng bố trong năm 2025 được ghi nhận tại 5 quốc gia gồm Pakistan, Burkina Faso, Nigeria, Niger và Cộng hòa Dân chủ Congo. Khu vực Sahel tiếp tục là một trong những tâm điểm của cuộc khủng hoảng, với hơn một nửa số người thiệt mạng do khủng bố trên toàn cầu được ghi nhận tại khu vực này, dù một số quốc gia đã có những cải thiện trong năm.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là hơn 76% số vụ tấn công khủng bố trong năm 2025 xảy ra trong phạm vi 100 km tính từ một đường biên giới quốc tế. Các khu vực biên giới nghèo, sự hiện diện hạn chế của nhà nước và địa hình phức tạp tạo điều kiện để các nhóm vũ trang di chuyển, tập hợp lực lượng và tiến hành các vụ tấn công.