Khoảng 7-11% bệnh nhân hen ở Việt Nam thuộc nhóm hen nặng

Đối với nhiều bệnh nhân hen nặng, mỗi ngày đều có thể là một hành trình đầy thách thức. Những triệu chứng dai dẳng, các đợt kịch phát khó lường và những ảnh hưởng kéo dài đến cuộc sống thường nhật không chỉ tạo gánh nặng cho người bệnh mà còn cho gia đình và hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Hen nặng không phải là bệnh hiếm gặp, đây là gánh nặng y tế thực sự, đang âm thầm bào mòn chất lượng sống của hàng triệu người bệnh và tạo áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế quốc gia.

GS.TS.BS. Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam cho hay uớc tính khoảng 3,23% dân số Việt Nam đang sống chung với bệnh hen trong đó khoảng 7-11% thuộc nhóm hen nặng. Ảnh: Bùi Thư

GS.TS.BS. Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, chia sẻ, uớc tính khoảng 3,23% dân số Việt Nam đang sống chung với bệnh hen trong đó khoảng 7-11% thuộc nhóm hen nặng. Dù chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số bệnh nhân hen, đây lại là nhóm phải đối mặt với nguy cơ đợt cấp tái diễn, nhập viện, suy giảm chức năng hô hấp và những ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng cuộc sống.

"Bên cạnh đó, hen nặng chiếm phần lớn khoảng hơn 70% tổng chi phí điều trị hen. Đây là lý do việc nâng cao nhận thức, nhận diện sớm đặc điểm bệnh và cải thiện quản lý hen nặng tiếp tục là một ưu tiên quan trọng của chuyên ngành hô hấp tại Việt Nam"- GS.TS.BS Ngô Quý Châu nói.

Nhằm cập nhật các tiến bộ khoa học mới trong lĩnh vực hô hấp, Hội Hô hấp Việt Nam phối hợp cùng GSK tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Trúng đích IL-5, xu hướng điều trị hen nặng" với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hô hấp, dị ứng miễn dịch nhằm chia sẻ những hiểu biết về cơ chế bệnh sinh của hen nặng, vai trò của viêm type 2 và các hướng tiếp cận trong quản lý bệnh hiện nay.

Hội thảo mang đến thông tin về việc tiếp tục mở rộng các giải pháp đổi mới trong lĩnh vực hô hấp và thúc đẩy các hoạt động hợp tác khoa học, đào tạo y khoa nhằm hỗ trợ cộng đồng y tế nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và góp phần cải thiện sức khỏe cho mọi người.

PGS.TS.BS. Phan Thu Phương, Phó Chủ Nhiệm Bộ môn Nội Tổng hợp - Trường Đại học Y Hà Nội, Viện trưởng Viện Hô Hấp Bạch mai - Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ. Ảnh: Bùi Thư

PGS.TS.BS. Phan Thu Phương, Phó Chủ Nhiệm Bộ môn Nội Tổng hợp - Trường Đại học Y Hà Nội, Viện trưởng Viện Hô Hấp Bạch mai - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong hơn một thập kỷ qua, nhiều quốc gia trên thế giới đã ghi nhận những kinh nghiệm thực tiễn quan trọng trong việc ứng dụng các phương pháp điều trị hướng đích cho những bệnh nhân hen nặng phù hợp. Song song với đó, hiểu biết về nền tảng sinh học của bệnh cũng không ngừng được mở rộng.

Trong đó, viêm type 2 và vai trò của IL-5 trong đáp ứng viêm tăng bạch cầu ái toan là những lĩnh vực nhận được sự quan tâm từ cộng đồng khoa học quốc tế. Những tiến bộ này góp phần hỗ trợ bác sĩ trong việc nhận diện kiểu hình bệnh và lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp cho từng người bệnh.

PGS.TS.BS. Lê Thượng Vũ, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, hiểu rõ hơn về cơ chế bệnh sinh của hen đang giúp cộng đồng y khoa tiếp cận bệnh theo hướng cá thể hóa hơn. Bên cạnh kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ đợt cấp, ngày nay các bác sĩ cũng quan tâm nhiều hơn đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống và các mục tiêu điều trị dài hạn cho người bệnh.

PGS.TS.BS. Lê Thượng Vũ, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tham luận tại hội thảo.Ảnh: Bùi Thư

Các chuyên gia khuyến cáo, việc tầm soát sớm hen phế quản và các bệnh về hô hấp khác như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đặc biệt cần thiết với những nhóm đối tượng sau: Người từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt có triệu chứng ho kéo dài, khạc đờm, khó thở khi gắng sức;

Người hút thuốc lá, thuốc lào hoặc có tiền sử hút thuốc (kể cả đã bỏ);

Người thường xuyên tiếp xúc khói, bụi, hóa chất trong môi trường làm việc (công nhân, thợ mỏ, xây dựng, nông nghiệp…);

Người sống trong môi trường ô nhiễm không khí cao, khói bếp, khói than, khói sinh hoạt;

Người có tiền sử hen phế quản, viêm phế quản mạn tính hoặc gia đình có người mắc bệnh hô hấp mạn tính;

Trẻ em và người trẻ có biểu hiện khò khè, khó thở tái diễn, đặc biệt khi thay đổi thời tiết hoặc tiếp xúc dị nguyên. Lưu ý, người có các dấu hiệu như ho kéo dài trên 2–3 tuần, khó thở tăng dần, khò khè, tức ngực nên đi khám chuyên khoa hô hấp và đo chức năng hô hấp để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Các chuyên gia y tế chuyên khoa hô hấp đều nhấn mạnh việc không thể tiếp tục phát hiện những bệnh khi đã muộn. Cần chuyển từ cách tiếp cận bị động sang chủ động, từ điều trị sang dự phòng và quản lý sớm theo định hướng của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Luật Phòng bệnh.