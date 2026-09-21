Khoảng 7.000 robot hình người được bán trên toàn cầu năm 2025

Theo dữ liệu của IFR, robot hình người hiện chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số robot trên toàn cầu.

Để được IFR xếp vào nhóm robot hình người, thiết bị phải có hình dáng giống con người và có khả năng hoạt động tự động trong môi trường được thiết kế cho con người. Robot không bắt buộc phải có chân.

Một robot hình người đang tìm cách lấy các vật phẩm trên kệ tại một hội chợ công nghiệp ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 24/9. Ảnh: VCG

Trong năm 2024, khoảng 542.000 robot công nghiệp thông thường được lắp đặt trên toàn thế giới. Cùng năm, khoảng 199.000 robot dịch vụ được bán để sử dụng trong các lĩnh vực như vận tải, khách sạn và vệ sinh.

Tổng thư ký IFR Susanne Bieller cho biết, nhiều robot hình người được bán trong năm 2025 chưa được đưa vào các dây chuyền sản xuất. Một số robot hình người được các viện nghiên cứu hoặc doanh nghiệp mua để thu thập dữ liệu, qua đó phục vụ việc cải thiện các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Triển vọng tăng trưởng của robot hình người đặc biệt được chú ý tại Trung Quốc, thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới.

Tại một hội chợ robot diễn ra ở Trung Quốc vào tháng trước, các công ty đã trình diễn khả năng chạy và đấm bốc của robot hình người.

Các nhà sản xuất ô tô cũng đang thử nghiệm công nghệ này. Theo bà Bieller, những dự án thí điểm hiện mới sử dụng số lượng robot từ một đến vài chục chiếc tại mỗi nhà máy.

IFR đã thống kê dữ liệu về robot trong khoảng 30 năm và gần đây mới bắt đầu thu thập riêng số liệu về robot hình người, bên cạnh dữ liệu về robot công nghiệp và robot dịch vụ.

Số liệu của IFR cho thấy, thị trường robot hình người hiện vẫn còn ở giai đoạn đầu, dù những dự báo gần đây cho thấy tốc độ phát triển có thể tăng mạnh.

Theo ước tính của bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu của Ngân hàng Bank of America, khoảng 90.000 robot hình người sẽ được xuất xưởng trong năm nay và con số này có thể lên tới 1,2 triệu chiếc vào năm 2030.