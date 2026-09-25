Khoảng 60 đôi bò tranh tài tại Hội đua bò Bảy Núi ngày 10/10

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sân đua bò xã An Cư, khu vực gần chùa Thơ Mít, đang được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp để phục vụ hội đua. Địa phương đã hoàn thành sửa chữa sân đua, làm mới khán đài và nâng cấp các hạng mục, công trình phục vụ hậu cần.

Các hạng mục được triển khai nhằm bảo đảm điều kiện phục vụ người dân, đại biểu và du khách đến theo dõi hội đua.

Trong khuôn khổ Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức chương trình văn nghệ và bố trí các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, hình ảnh văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương.

Ngày 25/9, UBND xã An Cư tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 31 năm 2026.