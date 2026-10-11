Khoảng 60.000 lượt khách đến với Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026

Tối 11/10 tại Công viên Thiên Văn học (phường Dương Nội, Hà Nội), Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội – Tinh hoa đồ uống Việt” khép lại sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách.

Theo số liệu sơ bộ của Ban Tổ chức, từ ngày 9 đến 11/10, lễ hội đã đón khoảng 60.000 lượt khách đến tham quan, thưởng thức và trải nghiệm các sản phẩm đồ uống. Nhiều gian hàng ghi nhận lượng khách đông, một số mặt hàng bán hết ngay trong ngày đầu tiên, cho thấy sức hút của sự kiện cũng như nhu cầu tìm hiểu, sử dụng các sản phẩm đồ uống Việt.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu bế mạc.

Lễ hội quy tụ 60 doanh nghiệp, đơn vị với 70 gian hàng, giới thiệu hàng trăm sản phẩm và thương hiệu đồ uống. Không gian lễ hội được bố trí theo từng nhóm sản phẩm, kết hợp hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa và trình diễn nghệ thuật, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động quảng bá du lịch của Thủ đô.

Điểm nổi bật của lễ hội là sự kết hợp giữa các giá trị truyền thống và xu hướng tiêu dùng hiện đại. Không gian trà tái hiện nét thanh lịch trong văn hóa thưởng trà của người Tràng An; khu vực cà phê mang đến sự giao thoa giữa phong cách pha chế truyền thống và hiện đại. Trong khi đó, không gian nước trái cây và đồ uống sáng tạo thu hút đông đảo giới trẻ với những sản phẩm đa dạng, giàu tính trải nghiệm.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn pha chế, giao lưu cùng nghệ nhân đã góp phần tạo nên không khí sôi động, giúp du khách hiểu thêm về những giá trị văn hóa gắn với từng loại đồ uống.

Đáng chú ý, xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn và thân thiện với môi trường được thể hiện rõ tại nhiều gian hàng. Các sản phẩm hữu cơ, đồ uống ít đường, trà thảo mộc, nước ép trái cây tự nhiên cùng những giải pháp bao bì thân thiện với môi trường nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng.

Ban Tổ chức cũng khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu sạch, nguyên liệu tự nhiên và hạn chế đồ nhựa dùng một lần trong quá trình tổ chức. Đây được xem là hướng đi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời thúc đẩy thói quen tiêu dùng bền vững.

Người dân tham quan, tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm tại Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026, góp phần quảng bá thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt.

Không chỉ tạo cơ hội quảng bá thương hiệu, lễ hội còn mở ra không gian kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề với người tiêu dùng. Thông qua hoạt động giới thiệu sản phẩm và giao lưu trực tiếp, các đơn vị tham gia có thêm điều kiện tiếp cận thị trường, nắm bắt thị hiếu và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Với lượng khách tham quan đạt khoảng 60.000 lượt trong ba ngày, lễ hội tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của mô hình kết hợp văn hóa, thương mại và du lịch, hướng tới trở thành sự kiện thường niên, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của Thủ đô.