Khoảng 6.000 người tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm lực lượng vũ trang Hải Phòng

Ngày 31/10, Đại tá Lê Anh Tuấn – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng cho biết: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Hải Phòng đang tập trung luyện tập các nội dung duyệt đội ngũ, diễu hành, chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố (20/11/1946 - 20/11/2026).

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Hải Phòng đang tập trung luyện tập các nội dung duyệt đội ngũ, diễu hành. Ảnh: Nguyên An. Ảnh minh hoạ.

Theo kế hoạch, chương trình có 70 khối tham gia với hơn 6.000 người. Lễ kỷ niệm và duyệt đội ngũ, diễu hành sẽ chính thức diễn ra lúc 8h ngày 20/11. Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã hoàn thành việc tuyển chọn lực lượng, tổ chức huấn luyện tập trung theo từng cụm. Công tác hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt dự kiến hoàn thành trước ngày diễn ra sự kiện, trong đó tổng duyệt vào 18/11.

Song song với công tác chuẩn bị cho lễ duyệt binh, lực lượng vũ trang thành phố triển khai nhiều hoạt động hướng tới dấu mốc 80 năm. Đợt thi đua cao điểm với chủ đề "80 ngày đêm mẫu mực, sáng tạo, quyết thắng" được phát động từ ngày 2/9 đến 20/11/2026, tạo khí thế thi đua trong toàn lực lượng.

Thành phố Hải Phòng cũng tổ chức tôn tạo, tu bổ, chỉnh trang và đặt bia, gắn biển tại 6 di tích lịch sử gắn với quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang Hải Phòng; đồng thời triển khai Ngày hội Thắm tình quân - dân ở cả cấp thành phố và cơ sở.

Nhiều hoạt động khác được tổ chức trong tháng 11 như lễ báo công dâng Bác ngày 8/11, gặp mặt các thế hệ cán bộ quân đội nghỉ hưu, triển lãm ảnh và chiếu phim lịch sử từ ngày 14 đến 21/11, cùng chương trình nghệ thuật kết hợp giao lưu, tọa đàm tối 16/11.

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang thành phố cũng thu hút sự quan tâm rộng rãi, với hơn 40.000 bài dự thi viết và hàng chục nghìn lượt tham gia trực tuyến mỗi tuần.

Theo Đại tá Lê Anh Tuấn – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng, lễ kỷ niệm là dịp để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; qua đó tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng".