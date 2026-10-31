Khoảng 54.300 tỷ đồng tín dụng ưu đãi đã được giải ngân

Diễn đàn "Doanh nghiệp trước biến động tỉ giá, lãi suất và giá năng lượng: Kịch bản ứng phó cuối năm 2026, triển vọng năm 2027"

Chiều 30/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Diễn đàn "Doanh nghiệp trước biến động tỉ giá, lãi suất và giá năng lượng: Kịch bản ứng phó cuối năm 2026, triển vọng năm 2027".

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh cho rằng, trong những tháng cuối năm 2026, doanh nghiệp vừa phải hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, vừa chuẩn bị phương án cho năm 2027 trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến khó lường.

Theo ông Vinh, biến động tỉ giá ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu, nghĩa vụ ngoại tệ và hiệu quả xuất khẩu; lãi suất tác động đến chi phí vốn, dòng tiền; trong khi giá năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành, vận chuyển và bảo quản. Khi cả ba yếu tố cùng biến động, áp lực đối với doanh nghiệp càng lớn.

Trước tình hình này, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, ngày 16/10, Chính phủ tiếp tục yêu cầu thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, định hướng giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu tiết giảm chi phí, công khai lãi suất và ưu tiên nguồn vốn cho khu vực sản xuất. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng có chỉ đạo nhằm giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay trong những tháng cuối năm. Đối với thị trường năng lượng, Chính phủ yêu cầu bảo đảm cung ứng xăng dầu liên tục, không để xảy ra thiếu hụt hoặc đứt gãy.

Theo Phó Chủ tịch VCCI, để tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp cần xây dựng nhiều kịch bản ứng phó, kiểm soát dòng tiền và kỳ hạn nợ, đồng thời rà soát các điều khoản liên quan đến giá, tỉ giá và năng lượng trong hợp đồng.

Triển khai mạnh chương trình tín dụng ưu đãi

Thông tin về điều hành tiền tệ, ông Đào Văn Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê (NHNN) cho biết, tính đến ngày 26/10, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20.815,94 nghìn tỷ đồng, tăng 11,94% so với cuối năm 2025.

Đối với chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã có 20 ngân hàng thương mại công bố triển khai với tổng quy mô khoảng 416.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 54.300 tỷ đồng đã được giải ngân cho 33.000 lượt khách hàng.

NHNN tiếp tục định hướng các tổ chức tín dụng cải tiến thủ tục, rút ngắn thời gian xét duyệt khoản vay, đồng thời nghiên cứu phương thức đánh giá khách hàng dựa nhiều hơn vào phương án kinh doanh, dòng tiền, lịch sử tín dụng và dữ liệu doanh nghiệp, gắn với yêu cầu kiểm soát rủi ro.

Ở góc độ chính sách, TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực hấp thụ vốn của doanh nghiệp, gắn với tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, mở rộng thị trường xuất khẩu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và ứng dụng công nghệ trong quản trị tài chính.

Ông cũng đề cập việc tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, tạo điều kiện triển khai những mô hình kinh doanh mới.

Bên cạnh nguồn vốn tín dụng, các chuyên gia tại diễn đàn đề xuất doanh nghiệp tăng cường tiếp cận thị trường vốn, đặc biệt đối với nhu cầu đầu tư trung và dài hạn.

Các chuyên gia đề xuất doanh nghiệp thực hiện rà soát tài chính trong 90 ngày theo ba bước: đánh giá nghĩa vụ tài chính và dòng tiền; rà soát hồ sơ, cấu trúc vốn; làm việc với các tổ chức tư vấn và nhà đầu tư để lựa chọn phương án huy động vốn phù hợp.

Kết luận diễn đàn, Phó Chủ tịch VCCI Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh yêu cầu doanh nghiệp chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, tập trung quản trị dòng tiền, đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường vốn.

Theo đó, tín dụng ngân hàng, thị trường chứng khoán và các công cụ tài chính khác cần bổ trợ cho nhau, phù hợp với mục đích sử dụng vốn, kỳ hạn đầu tư và năng lực quản trị của doanh nghiệp.

Sau diễn đàn, VCCI sẽ tổng hợp các kiến nghị về giảm chi phí vốn, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng, phát triển thị trường vốn và quản trị rủi ro để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền..