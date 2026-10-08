Khoảng 50% người bệnh có thể khủng hoảng tâm lý khi nhận tin xấu

Nhân viên y tế Bệnh viện Ung bướu TPHCM tham gia chương trình tập huấn. Ảnh: BV cung cấp

Vấn đề đặt ra là nhân viên y tế phải nói như thế nào để người bệnh có thể hiểu, đón nhận và tiếp tục vững vàng. Đây cũng là nội dung trọng tâm tại chương trình tập huấn "Kỹ năng giao tiếp với người bệnh và thông báo tin xấu" mới được tổ chức dành cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Làm thế nào để bệnh nhân nhận tin xấu không tuyệt vọng?

Từ góc độ tâm lý lâm sàng, bà Sylvia Zimmers, Tiến sĩ Tâm lý học, nhà tâm lý học lâm sàng cho biết nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiếp nhận một thông tin xấu, đặc biệt là chẩn đoán ung thư, có thể tạo ra những tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần của người bệnh.

Theo các nghiên cứu được TS Sylvia đề cập, khoảng một nửa số người bệnh khi được thông báo tin xấu có thể rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý; khoảng 20% có thể cần đến sự can thiệp tâm lý hoặc điều trị bằng thuốc.

Mức độ khủng hoảng có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi người bệnh đồng thời đang trải qua những khó khăn trong đời sống cá nhân hoặc gia đình. Khi nhiều áp lực xuất hiện cùng lúc, khả năng đối diện và thích ứng với thông tin bệnh tật của người bệnh có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Chính vì vậy, TS Sylvia nhấn mạnh tầm quan trọng của cách thức thông báo tin xấu.

Các nghiên cứu hiện nay cho thấy, khi thông tin được truyền đạt một cách phù hợp, người bệnh có thể giảm lo âu, tăng khả năng thích ứng, hiểu rõ hơn về tình trạng của mình và chủ động hơn trong quá trình điều trị. Đây cũng là nền tảng để xây dựng sự tin tưởng và mối quan hệ hợp tác giữa người bệnh với đội ngũ y tế.

TS.BS Võ Đức Hiếu, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM tham dự chương trình tập huấn. Ảnh: BV cung cấp

Điều người bệnh cần là cảm giác không bị bỏ rơi

Một chia sẻ đặc biệt tại chương trình đến từ chị T. , hiện công tác tại Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Ung bướu TPHCM, đồng thời là một người bệnh ung thư vú giai đoạn di căn xương.

Từ trải nghiệm của chính mình, chị T. chia sẻ rằng người bệnh không chỉ cần được biết mình mắc bệnh gì, mà còn cần biết mình có những nguồn lực nào để đồng hành và những sự hỗ trợ nào có thể giúp mình vững vàng hơn trong quá trình điều trị.

Bởi đôi khi, điều người bệnh cần không chỉ là một câu trả lời đúng, mà còn là cảm giác mình không bị bỏ rơi.

Chia sẻ từ một người vừa đứng ở vị trí của nhân viên y tế, vừa trải qua hành trình của một người bệnh đã mang đến một góc nhìn chân thực về ý nghĩa của giao tiếp trong chăm sóc và điều trị ung thư.

Thông qua chương trình tập huấn này, nhân viên y tế có thêm cơ hội tiếp cận các kiến thức tâm lý, thực hành tình huống và cùng trao đổi về những thách thức thường gặp khi giao tiếp với người bệnh, đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm như thông báo chẩn đoán và tiên lượng bệnh.

Trong môi trường điều trị ung thư, nơi mỗi thông tin được trao đi có thể tác động sâu sắc đến tâm lý và quyết định của người bệnh, giao tiếp không chỉ là truyền đạt thông tin mà còn là một phần của quá trình chăm sóc.

Từ những kiến thức được chia sẻ và các tình huống thực hành tại chương trình, nhân viên y tế được trang bị thêm những kỹ năng cần thiết để có thể thông tin rõ ràng, lắng nghe thấu cảm và đồng hành cùng người bệnh một cách phù hợp hơn. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường khám chữa bệnh chuyên nghiệp, nhân văn và lấy người bệnh làm trung tâm.