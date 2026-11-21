Đồng chí Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu.

Phát biểu khai mạc giải đấu, đồng chí Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam cho biết, Giải đấu năm 2026 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết thanh niên; tạo môi trường giao lưu, kết nối, rèn luyện và phát huy năng lực của hội viên, thanh niên. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam khỏe mạnh, năng động, trách nhiệm và hội nhập.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức hướng tới thúc đẩy phong trào Pickleball, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần, xây dựng sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết và lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng thanh niên.

Giải đấu được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao trong thanh niên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Vòng Chung kết toàn quốc Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026.

Vòng Sơ loại đã được Hội LHTN, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố tổ chức từ tháng 10 đến tháng 11, tạo sự lan tỏa cho phong trào thể thao của các địa phương.

Vòng Chung kết toàn quốc với sự tham gia tranh tài của 195 đôi vận động viên ở 8 nội dung thi đấu thuộc hai hạng Intermediate và Advanced. Trong đó, hạng Intermediate gồm 5 nội dung: đôi nam dưới 35 tuổi, đôi nam trên 35 tuổi, đôi nam nữ dưới 35 tuổi, đôi nam nữ trên 35 tuổi và đôi nữ không phân biệt nhóm tuổi. Hạng Advanced gồm 3 nội dung: Đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, không phân biệt nhóm tuổi.

Các vận động viên hào hứng tham gia tranh tài, tạo nên không khí sôi nổi tại ngày hội Pickleball của thanh niên cả nước.

Các nội dung thi đấu được tổ chức theo hình thức chia bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, sau đó lựa chọn các đôi có thành tích tốt vào vòng loại trực tiếp và tranh chức vô địch.

“Chúng tôi hy vọng mỗi vận động viên đến với giải đấu sẽ mang về nhiều hơn một kết quả thi đấu, đó là niềm vui, tình bạn, những trải nghiệm đáng nhớ và nguồn cảm hứng tiếp tục rèn luyện thể thao. Hãy để mỗi trận đấu là một cuộc tranh tài đẹp, mỗi cái bắt tay là một sự kết nối và mỗi vận động viên là một đại sứ lan tỏa tinh thần cống hiến của thanh niên”, đồng chí Lê Hải Long nhấn mạnh.

Vận động viên tập trung cao độ, thể hiện kỹ thuật và chiến thuật trong từng pha bóng.

Tại lễ khai mạc, đại diện cho hàng trăm vận động viên tham dự giải, anh Nguyễn Hoàng Long, vận động viên Đoàn Hội LHTN Việt Nam TP Bắc Ninh thực hiện nghi thức tuyên thệ: “Thay mặt các vận động viên, chúng tôi xin hứa sẽ thi đấu hết mình, với tinh thần vui vẻ, đoàn kết. Đặc biệt thể hiện tinh thần của tuổi trẻ trong phát triển thể dục thể thao…”.

Đại diện Tổ trọng tài, trọng tài Vũ Công Hoạt cũng khẳng định sẽ điều hành các trận đấu theo đúng Điều lệ của Ban tổ chức, bảo đảm sự vô tư, trung thực, khách quan vì thành công của giải.

Tại hạng Advanced, nội dung đôi nam có mức thưởng cao nhất với 30 triệu đồng cho giải Nhất, 15 triệu đồng cho giải Nhì và 10 triệu đồng cho mỗi giải Ba. Hai nội dung đôi nữ và đôi nam nữ có mức thưởng lần lượt là 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng cho mỗi giải Ba.

Tại hạng Intermediate, giải Nhất mỗi nội dung được nhận mức thưởng 20 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng và giải Ba 5 triệu đồng. Tổng giá trị tiền thưởng của Giải là 345 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức dự kiến trao 3 giải chuyên đề cùng các phần quà lưu niệm từ đơn vị tài trợ, đồng hành.

Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026 kỳ vọng trở thành điểm hẹn thể thao ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong thanh niên; mở rộng mạng lưới kết nối giữa các tổ chức Hội, doanh nhân trẻ, câu lạc bộ và những người yêu thích Pickleball trên cả nước.