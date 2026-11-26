Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 2-8-2026 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, đồng thời là hội nghị đầu tiên sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì và phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, chiều 26-11-2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và khoảng 400 đại biểu kiều bào trở về từ các quốc gia trên thế giới. Thành phần kiều bào về dự hội nghị gồm: chuyên gia, trí thức, doanh nhân, lãnh đạo hội đoàn, văn nghệ sĩ, người hoạt động trong lĩnh vực thể thao, tôn giáo thuộc nhiều thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội nghị hướng tới 4 mục tiêu trọng tâm: cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó giữa kiều bào với quê hương; kết nối trí tuệ, nguồn lực của cộng đồng với nhu cầu phát triển đất nước, nhất là trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đầu tư và thương mại; đồng thời tạo diễn đàn để kiều bào bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất sáng kiến và kiến nghị hoàn thiện chính sách.

Theo chương trình dự kiến, phiên khai mạc diễn ra chiều 8-12, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hội nghị có 3 chuyên đề gồm: phát huy vai trò người Việt Nam ở nước ngoài trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược; phát huy vai trò đại sứ văn hóa, quảng bá đất nước và con người Việt Nam; mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước. Phiên toàn thể dự kiến diễn ra vào chiều 9-12.

Hội nghị cũng dự kiến kết hợp hình thức thảo luận trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để những kiều bào không thể về nước vẫn có thể tham gia.

Bộ Ngoại giao họp báo thông tin về Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 5, chiều 26-11-2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại họp báo, ​Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về việc thời gian qua, một số kiều bào về nước gặp vướng mắc khi xuất cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, qua ghi nhận và trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc doanh nghiệp của kiều bào đã ngừng hoạt động nhưng khi chuyển ra nước ngoài sinh sống chưa làm thủ tục đóng hoặc tuyên bố ngừng hoạt động, dẫn tới chưa hoàn tất thủ tục mã số thuế. Cá biệt có trường hợp bị mạo danh doanh nghiệp, cần phối hợp với cơ quan chức năng trong nước làm rõ.

​Trước dịp Tết Nguyên đán 2027, lượng kiều bào về nước đón tết tăng cao. Bộ Ngoại giao khuyến nghị kiều bào chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp qua các kênh chính thức của cơ quan thuế trước khi về nước, trong đó có thể sử dụng ứng dụng eTax. Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, kiều bào cần sớm liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, xử lý.

Thời gian qua,​ Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cách tra cứu thông tin thuế và đăng tải nội dung này trên cổng, trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, mạng xã hội cũng như các hội đoàn kiều bào...