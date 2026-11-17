Chiều 17-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về loạt chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội diễn ra từ ngày 21 đến 24-11-2026, với trọng tâm tại Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Lễ khai mạc diễn ra từ 7h30 đến 9h30 ngày 21-11 tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ, kết hợp diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội).

Sẽ có nhiều di sản văn hoá phi v ật thể, điệu múa cổ sẽ trình diễn trong hoạt động diễu hành. Ảnh: HNM

Diễu hành di sản lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam

Tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 được tổ chức như một sự kiện mang tính biểu trưng và ngày hội cộng đồng, nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam và Thăng Long - Hà Nội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong gìn giữ, trao truyền, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngày hội đồng thời khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm lớn về văn hóa của cả nước, giới thiệu với nhân dân và du khách trong nước, quốc tế những giá trị lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, nghệ thuật truyền thống, làng nghề, ẩm thực cùng nếp sống đô thị đặc trưng của Thủ đô.

Theo kế hoạch, từ 7h30 đến 9h30 ngày 21-11, tại sân khấu trước Tượng đài Đức Vua Lý Thái Tổ sẽ diễn ra lễ khai mạc, kết hợp diễu hành di sản và trình diễn nghệ thuật quanh hồ, với sự tham gia của khoảng 3.500-4.000 người. Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia rộng rãi của các xã, phường, quy tụ nghệ nhân, diễn viên quần chúng, câu lạc bộ nghệ thuật và cộng đồng dân cư; 200 học sinh lớp 6; Carnaval trang phục quốc tế với khoảng 150 diễn viên, tạo điểm nhấn sắc màu, thể hiện hình ảnh Thủ đô hội nhập, năng động và sáng tạo…

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài và đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ thông tin sự kiện. Ảnh: Hoàng Lân.

Theo Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, chương trình diễu hành được triển khai qua ba chương chủ đề, tái hiện hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống văn hiến đến diện mạo một Hà Nội đương đại, sáng tạo và hội nhập.

Chương 1 “Từ thuở Thăng Long” mở đầu, gợi nhắc huyền sử Con Rồng cháu Tiên cùng những biểu tượng tín ngưỡng gắn với vùng đất Thăng Long. Các khối diễu hành giới thiệu tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh đến từ Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Kiều Phú; thờ Chử Đồng Tử đến từ Chương Dương, Bát Tràng; thờ Mẫu Tam phủ đến từ Hoàn Kiếm, Tây Hồ và lực lượng văn hóa thành phố. Nội dung còn có hình tượng Thánh Gióng, Hội Gióng và các nghi thức lễ hội, được thể hiện qua đội hình, trang phục, đạo cụ truyền thống.

Chương 2 “Hà thành phồn hoa” tập trung vào chủ đề truyền thống hiếu học, nghệ thuật dân gian và bàn tay người thợ. Hoạt động diễu hành gồm nội dung “Sĩ tử lên kinh - Vinh quy bái tổ”, gợi nhớ truyền thống khoa bảng và tinh thần trọng học của vùng đất Thăng Long. Lực lượng tham gia được huy động từ các địa phương như Yên Hòa, Cầu Giấy, Tây Mỗ, Đông Ngạc, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Gia Lâm, Bát Tràng, Thư Lâm, Thường Tín và Vân Đình. Các hoạt động giới thiệu nghệ thuật dân gian tiếp đó đưa những hình thức biểu đạt quen thuộc của làng xã vào không gian chung của thành phố.

Chương 3 “Thủ đô hội nhập” là màn diễu hành thể hiện khát vọng vươn lên của Hà Nội. Ở phần này có các khối trình diễn lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá, hoa Tây Tựu và đào Nhật Tân. Carnaval trang phục quốc tế do lực lượng của Sun Group dự kiến đảm nhiệm. Đại cảnh kết huy động học sinh Thủ đô cùng các lực lượng biểu diễn, trên nền một ca khúc về Hà Nội được phối mới, gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối và khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, hiện đại, sáng tạo, vì hòa bình.

Trải nghiệm không gian di sản quanh hồ Hoàn Kiếm

Theo đạo diễn Hoàng Công Cường, đan xen các màn diễu hành còn có phần trình diễn bán thực cảnh về lịch sử và bản sắc văn hóa Hà Nội như thực cảnh “Chiếu dời đô”, “Vinh quy bái tổ”. “Các hoạt cảnh sẽ tái hiện cảnh vua Lý Thái Tổ dời đô bằng thuyền từ Ninh Bình đến Thăng Long. Công chúng sẽ được nhìn thấy một lát cắt lịch sử của Hà Nội”, đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ.

Mô phỏng sân khấu của chương trình Ngày Văn hoá Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Thông tin thêm về mô hình "lưỡng long chầu nguyệt" tại hồ Hoàn Kiếm đang được dư luận quan tâm, đạo diễn Hoàng Công Cường cho biết, mô hình được làm dựa theo mẫu hình rồng thời Lý, đã được các nhà văn hoá nghiên cứu. Mô hình này là một phần của sân khấu phục vụ hoạt động diễu hành, biểu diễn trong chương trình chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam. Sau khi chương trình kết thúc, Ban tổ chức sẽ dỡ bỏ mô hình. "Đây không phải là biểu tượng dựng cố định tại hồ Hoàn Kiếm", đạo diễn Hoàng Công Cường khẳng định.

Theo Ban tổ chức, sau lễ khai mạc, sáng 21-11 (từ 9h30 đến 10h30), các hoạt động biểu diễn tiếp tục được bố trí tại ba sân khấu phụ: Khu vực Tượng đài Cảm Tử, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay. Các đoàn nghệ nhân sau khi hoàn thành phần diễu hành sẽ tham gia các chương trình biểu diễn và giao lưu tại những điểm sân khấu này.

Tại sân khấu Tượng đài Cảm Tử, chương trình từ 9h30 đến 10h30 ngày 21-11 dự kiến giới thiệu ca trù, chèo tàu Tổng Gối, hát xẩm, hát văn và những ca khúc mang âm hưởng dân gian. Buổi chiều, từ 16h30 đến 17h30, là phần biểu diễn của Nhà hát Chèo Hà Nội. Đây là điểm hẹn cho những người yêu nghệ thuật truyền thống và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Tại ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay, khán giả có thể thưởng thức các tiết mục âm nhạc đương đại, với sự tham gia của ca sĩ, nhóm nhạc và ban nhạc trẻ do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phụ trách, trong khung giờ 9h30-10h30 ngày 21-11. Từ 16h30 đến 17h30 cùng ngày, các câu lạc bộ flashmob, nhóm nhảy dự kiến trình diễn dưới sự tổ chức của Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, tạo không khí sôi động, gần gũi với công chúng trẻ.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là điểm trình diễn nhiều thực hành di sản phi vật thể, gồm: Múa Bài Bông, múa Bồng, múa rối, cồng chiêng, múa đèn đền Đồng Nhân, múa Sênh Tiền và múa cổ Giảo Long trong khung giờ 9h30-10h30 ngày 21-11. Từ 16h30 đến 17h30 cùng ngày, Nhà hát Cải lương Hà Nội dự kiến mang tới các tiết mục nghệ thuật. Ngày 22-11, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội dự kiến biểu diễn vào hai khung giờ 9h30-10h30 và 19h15-20h15. Những chương trình này góp phần tạo sự phong phú về thể loại cho chuỗi hoạt động kéo dài nhiều ngày.

Song song với các sân khấu ngoài trời, hai nhà hát tại khu vực trung tâm dự kiến có chương trình phục vụ khán giả riêng. Theo đó, Nhà hát Kịch Hà Nội dự kiến tổ chức 2-3 suất diễn mỗi ngày, giới thiệu các trích đoạn, tiểu phẩm về Hà Nội, danh nhân và nếp sống thanh lịch, văn minh; sau mỗi suất diễn có giao lưu với nghệ sĩ và tặng ảnh lưu niệm. Nhà hát Múa rối Thăng Long dự kiến tăng lên 4-5 suất múa rối nước mỗi ngày. Đây là cơ hội để khán giả, đặc biệt là trẻ em và du khách, tiếp cận sâu hơn với các loại hình nghệ thuật đã trở thành một phần của bản sắc văn hóa Thủ đô.

Cùng với các hoạt động biểu diễn, dịp này, người dân và du khách còn có cơ hội trải nghiệm làng nghề và di sản. Tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, không gian trưng bày và trải nghiệm nghề thủ công dự kiến quy tụ những sản phẩm đặc trưng như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, hương Quảng Phú Cầu, tò he Xuân La, chuồn chuồn tre Thạch Xá và diều Bá Dương Nội. Đặc biệt, ba biệt thự cổ trong khu vực quảng trường dự kiến dành cho các hoạt động trải nghiệm mặc cổ phục, áo dài, trò chơi dân gian bằng công nghệ thực tế ảo và hiệu ứng ánh sáng với chủ đề “12 mùa hoa Hà Nội”.

Tối 22-11, hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành không gian trình diễn ánh sáng nghệ thuật với hai suất diễn, từ 20h đến 20h30 và 21h đến 21h30. Chương trình sử dụng công nghệ 3D mapping kết hợp nhạc nước, laser, âm thanh vòm và ánh sáng trên nền kiến trúc Tháp Rùa, tái hiện những giá trị lịch sử, văn hóa và di sản đặc sắc của Thăng Long - Hà Nội.

Ngoài ra, các hoạt động ẩm thực dự kiến được bố trí tại một số tuyến phố lân cận khu vực phố đi bộ như: Bảo Khánh, Hàng Hành, Cầu Gỗ, Gia Ngư và Tạ Hiện, ưu tiên giới thiệu món ăn đặc trưng của Hà Nội. Kế hoạch đặt yêu cầu đồng bộ nhận diện khu vực, niêm yết giá công khai và bảo đảm văn minh thương mại, mỹ quan đô thị.

Để thuận tiện cho công chúng tham gia, khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng dự kiến bố trí từ 5 đến 7 điểm chụp ảnh kết hợp dừng, nghỉ chân, có thông tin chương trình, chỗ ngồi, nước uống, thùng rác và lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội: 1. Lễ khai mạc và chương trình diễu hành di sản (ngày 21-11) 2. Các hoạt động biểu diễn, trưng bày và trải nghiệm văn hóa (từ 21 đến 24-11) tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố lân cận. 3. Hoạt động hưởng ứng tại các xã, phường (từ 14 đến 24-11). 4. Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" tối 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.