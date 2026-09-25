Khoảng 4.000 học sinh tại một xã ở Cà Mau được cho nghỉ học vì đường ngập

Nhiều trường học ở xã Khánh Bình, Cà Mau bị ngập.

Những ngày qua mưa lớn kết hợp với triều cường làm nhiều tuyến đường nội ô trung tâm tỉnh Cà Mau ngập sâu trong nước. Đáng chú ý tại một số xã mực nước dâng cao ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập của học sinh.

Tại xã Khánh Bình các tuyến lộ giao thông trên địa bàn ngập sâu từ 30 - 40cm, có nơi gần 80cm gây khó khăn cho người dân trong sinh hoạt, di chuyển, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi học sinh đi học.

Phụ huynh khó khăn trong việc đưa con đến trường.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, UBND xã Khánh Bình đã xin ý kiến Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau và được thống nhất cho toàn bộ học sinh từ cấp Mầm non đến Trung học cơ sở nghỉ học ngày 25/9/2026.

“Hiện toàn xã có 7 điểm trường đều bị ngập, làm ảnh hưởng khoảng 4.000 học sinh từ cấp học Mầm non đến Trung học cơ sở nên việc cho các em nghỉ học tạm thời là giải pháp trước mắt để đảm bảo an toàn”, ông Đặng Chí Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình, cho hay

Lãnh đạo UBND xã Khánh Bình cũng cho biết đã chỉ đạo ngành chức năng tăng công suất hoạt động của các trạm bơm trên địa bàn nhằm đảm bảo tiêu thoát nước trong thời gian nhanh nhất.

Khuôn viên một điểm trường ở xã Khánh Bình bị ngập.

Chị Nguyễn Thị Phụng, ngụ xã Khánh Bình, cho biết từ trước đến giờ trường hợp ngập sâu ít khi xảy ra ở địa phương. Theo chị Phụng thời điểm này việc cho học sinh nghỉ học là phù hợp nhằm đảm bảo an toàn.

“Nhiều đoạn lộ giao thông nông thôn nước ngập lên tới gần yên xe gắn máy, thực sự chúng tôi không dám mạo hiểm đưa con em đi học vì sợ trượt ngã gây nguy hiểm cho mình và cháu. Người dân mong muốn chính quyền tăng tối đa công suất các trạm bơm nhằm tiêu thoát nước nhanh nhất vừa đảm bảo sinh hoạt, an toàn cho người dân khi di chuyển và học sinh đi học trở lại”, chị Nguyễn Thị Phụng nêu ý kiến.

Dự báo sẽ xuất hiện đợt triều cường mới với cường độ mạnh trong vài ngày tới gây ngập nhiều khu vực.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, số liệu quan trắc đo được từ sáng ngày 23 - 24/9, tổng lượng mưa ở Cà Mau từ 100 mm đến 188,3 mm.

Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau thông tin thêm, dự báo lượng mưa trong tỉnh sẽ giảm từ ngày 25/9. Tuy nhiên sẽ xuất hiện đợt triều cường mạnh (triều Rằm tháng 8 Âm lịch) bắt đầu từ ngày 27/9 đến 3/10/2026 với biên độ triều từ 3 - 3,6m, nguy cơ rủi ro thiên tai do ngập lụt tại nhiều khu vực ở cấp độ 2.

Ông Nhân khuyến cáo, các địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau cần có giải pháp ứng phó trước nguy cơ gây ngập úng diện rộng tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao và sạt lở tại các khu vực ven sông, bờ biển.