Khoảng 350 gian hàng trưng bày tại Festival OCOP Việt Nam năm 2026

Hình ảnh tại buổi họp báo. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Festival OCOP Việt Nam lần thứ hai năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo; Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố tổ chức thực hiện.

Dự kiến, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 3/12 đến 6/12/2026 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Sáng tạo từ truyền thống-Bứt phá đến tương lai”.

Đây là lần đầu Festival OCOP Việt Nam được tổ chức tại khu vực phía nam, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình quảng bá, kết nối và nâng tầm sản phẩm OCOP Việt Nam.

Mục tiêu của Festival là kết nối giao thương, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, làng nghề và thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Festival là không gian hội tụ các sản phẩm đặc trưng vùng miền, tinh hoa làng nghề, giá trị văn hóa bản địa và những mô hình phát triển kinh tế nông thôn sáng tạo.

Thông qua các hoạt động trưng bày, trải nghiệm, xúc tiến thương mại và giao lưu văn hóa, sự kiện góp phần tăng cường mối liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất với nhà phân phối, nhà đầu tư, người tiêu dùng trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm OCOP của Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đa giới thiệu những nội dung cơ bản của Festival OCOP Việt Nam năm 2026 (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Festival có nhiều sự kiện ấn tượng, như: Tổ chức không gian trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm OCOP; Hội thi sản phẩm OCOP Việt Nam; Diễn đàn OCOP và kinh tế xanh-Net Zero; Tổ chức kết nối giao thương sản phẩm OCOP; Tổ chức “Ngày hội livestream OCOP Việt Nam”…

Festival được tổ chức theo mô hình “Không gian mở-đa chức năng-trải nghiệm tích hợp”; với quy mô khoảng 350 gian hàng tiêu chuẩn, được bố trí thành các nhóm không gian chính như: Không gian do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì (khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn về OCOP xuất khẩu, xanh và chuyển đổi số; trình diễn du lịch nông thôn; trải nghiệm văn hóa đồ uống).

Cùng với đó là không gian với chủ đề “Tinh hoa bản địa Việt” (do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức), với khoảng 200 gian hàng. Không gian này giới thiệu, trưng bày sản phẩm OCOP của 34 tỉnh, thành phố; được thiết kế gắn với đặc trưng, giá trị văn hóa của các vùng, miền, địa phương và sản phẩm OCOP thành phố; trưng bày, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ OCOP cùng các khu vực trang trí, tiểu cảnh, hoa và cây cảnh.

Trong đó, điểm nhấn đặc sắc trong không gian riêng của Thành phố Hồ Chí Minh là mô hình Chợ Bến Thành-biểu tượng văn hóa, thương mại lâu đời của thành phố, được tái hiện trong không gian Festival, tạo điểm nhấn kiến trúc và trải nghiệm, kết nối giá trị truyền thống với tinh thần sáng tạo, đổi mới.

Không gian riêng của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và tinh hoa làng nghề mà còn lan tỏa hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, gắn kết di sản với phát triển thương mại và du lịch.